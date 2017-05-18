英特尔将在人工智能和精准医疗等八大领域与中国展开合作

路透上海5月18日 - 全球最大芯片生产商英特尔(Intel)(INTC.O)全球副总裁兼中国区总裁杨旭周四表示，英特尔希望在人工智能、无人驾驶、5G（第五代移动通讯）、虚拟现实、中国制造2025、精准医疗、体育、机器人等八个领域与中国展开合作。

他在出席第一财经科技和创新大会时称，目前英特尔已在芯片、5G和人工智能等领域与中方企业展开合作，包括其与紫光集团旗下的芯片厂商展讯公司在无线通信和手机芯片的合作，与清华大学合作开展了数字芯片领域的研发，同时与中国移动等电信运营商及一些电信设备企业在5G方面展开深入合作。

他指出，英特尔的模式就是建立产业链、生态链，并使整个生态链、产业链共同创新和发展。同时尝试在智能互联的时代，通过设备的智能化产生更有价值的数据，然后实现增值，推动实体经济的发展和转型。

“英特尔已是一家数据公司。”他指出，英特尔在数据领域将采用端到端的战略，即从前端的数据采集、捕捉和计算，到数据传输，然后是数据分析和挖掘，最终实现数据的增值。公司已在数据产业链上陆续进行了多项布局，包括通过收购补充一些新的技术，例如在无人驾驶领域，英特尔近期以153亿美元收购以色列机器视觉公司Mobileye。

随着设备智能化及智能互联，数据洪流正汹涌而至。据他介绍，一个无人驾驶汽车每天将产生数据高达4TB（1TB=1,024GB)，一座智慧工厂每天将产生1PB数据（1PB=1,024TB），而一家云视频服务提供商每天将有750PB的数据。

“中国不是石油的大国，但是如果数据是未来的石油的话，中国一定是数据的第一大国。”他预计，到2020年，中国的数据总量将会达到个8,000EB（1EB=1,024PB）。

中国目前拥有逾10亿移动互联网用户，机动车保有量达2.9亿辆，铁路民航公路的年客运量达194亿人次，这些都将贡献海量的数据。他说，目前国内一些行业每天产生的数据亦是惊人，例如网上约车平台每天产生70TB数据，电信公司每天处理数量能力达200TB。（完）