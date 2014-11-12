英特尔CEO预期有更多中国晶片合作厂商采用其技术架构

路透旧金山11月11日 - 英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)预期在中国会有新的半导体合作厂商，将在数年内移转其架构，并放弃智能手机和平板电脑更普遍采用的ARM技术。

今年英特尔和瑞芯微电子和展讯通信签订协议，将采用英特尔技术来生产供低成本智能手机和平板电脑所使用的晶片(芯片)，瞄准中国快速成长的消费市场。

展讯和瑞芯微电子专攻能让制造商轻易使用的统包(turnkey)智能手机和平板电脑平台。它们通常使用英国ARM Holdings PlcARM.L所授权的技术来设计晶片。ARM是英特尔的竞争对手。

克兰尼克在周一晚间对记者表示，然中国晶片厂商和英特尔签订协议，并不会阻止其持续生产基于ARM技术的晶片。他认为，在两三年内，这些厂商将只会使用英特尔的架构。

英特尔和瑞芯微电子正在开发英特尔品牌的平板电脑行动系统单晶片(SoC)，展讯亦与英特尔合作开发SoC，预计明年推出。

由于美国智能手机需求降温，制造商已更加关注中国市场，当地对150美元以下的手机需求强劲。克兰尼克表示，英特尔可能会在当地更多的公司合作。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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