英特尔将投资中国展讯通信和锐迪科微电子--消息

路透北京/旧金山9月25日 - 据两位熟知计划的消息人士，英特尔(INTC.O)接近宣布对与中国政府有关联的移动芯片生产企业展讯通信和锐迪科微电子进行投资，这是英特尔在智能手机芯片业努力追赶的最新举动。该行业的领军企业是高通(QCOM.O)。

目前还不清楚英特尔将花费多少，或向两家企业购买多少股份。一位消息人士称，这笔投资将通过紫光集团进行，后者是北京清华大学控股的有政府背景的私募股权投资公司。紫光集团拥有展讯通信和锐迪科微电子。

英特尔近期一直寻求与移动芯片生产企业进行合作，希望助其占领市场的主导地位。英特尔一直难以拓展智能手机和平板电脑芯片市场版图。

英特尔发言人拒绝发表评论。紫光集团没有立即回应置评要求。

本周中国对可能达成交易有数项报导，其中新浪援引未具名消息人士报导称，英特尔将以15亿美元收购紫光集团20%股权。

在执行长克兰尼克(Brian Krzanich)领导下的英特尔，推进了一系列交易和策略，以确保其芯片技术扩大切入智能手机和平板电脑市场。在这笔最新投资前不到六个月，英特尔与中国芯片生产企业瑞芯微电子达成协议，利用英特尔架构和品牌生产廉价平板电脑芯片。

尽管英特尔在开发笔记本电脑和台式电脑处理器方面表现卓越，但在设计片上系统(System On Chip/系统单晶片)方面欠缺经验；片上系统是移动设备的关键处理器，综合了调制解调器(modem)、无线网络(WiFi)和记忆等功能。

今年迄今英特尔股价累计涨32%，部分归因于市场对个人电脑需求趋稳。

在周四美股交易中，英特尔收低1.75%，报34.14美元。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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