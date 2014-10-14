焦点：紫光集团成为英特尔在华开拓移动芯片市场的新盟友

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Gerry Shih/Noel Randewich/Matthew Miller

路透北京/旧金山10月14日 - 英特尔对两家中国移动芯片企业15亿美元的投资令其与一家第三方结成联盟。中国政府有意打造一家国内移动芯片企业，挑战业界巨头高通 和三星电子 。

十多年来，中国政府将半导体设计和制造作为工业政策中一个重要焦点。过去一年，该行业的相关活动明显增加，出现了一系列的跨境并购和合作交易。

野村证券分析师黄乐平表示：“我们已经进入一个转折点，政府政策在此发挥作用，开始帮助本土的半导体行业。”

这宗交易扩大了英特尔在中国的阵地，推动了该公司多年来努力赶上高通的脚步。英特尔执行长科再奇(Brian Krzanich)今年8月初在北京就这项交易进行了超过24小时的谈判。

科再奇在华行程的关键是拜访中国工信部副部长杨学山。后者对于协议的达成至关重要。

英特尔9月26日宣布将收购紫光集团旗下展讯通信(Spreadtrum Communications)和锐迪科微电子(RDA Microelectronics)20%的股份，意在共同开发和销售智能手机芯片。

中国是全球最大的智能手机消费国和制造国，但严重依赖进口芯片，特别是智能手机的处理器，其基本上由高通、韩国三星电子或中国台湾的联发科技(MediaTek Inc) 生产。

中国加大对半导体行业的发展力度还与美国“棱镜计划”的曝光有关。该计划促使中国采取一系列行动，提高信息科技行业的安全水平。

对于英特尔来说，与清华紫光旗下企业达成协议为其进军中国市场提供了一个额外的选择。英特尔是全球领先的个人计算机芯片制造商，但对于移动革命的人士以及为智能手机和平板电脑设计芯片起步有些晚。

英特尔发言人John Mandeville拒绝置评。

中国半导体行业协会估计，2013年中国芯片业收入为2510亿元(409.8亿美元)，而国内对芯片的需求累计为9,170亿元，占全球半导体消费的逾一半。

全国人大代表、中国工程院院士邓中翰今年3月份曾表示，2013年中国芯片进口额超过了2,000亿美元大关，并超过了石油进口额。

今年6月，中国国务院发布了中国最全面的半导体行业发展指引，明确提出了2015年和2020年的收入目标。

分析师和行业内部人士表示，中国政府此举中的重要一环在于整合展讯和锐迪科微电子。两公司此前都曾在纳斯达克独立上市。

一年前，清华紫光分别以17亿美元和9亿美元的价格收购了上述两家公司。紫光集团隶属于清华控股有限公司。

作为最近达成协议的一部分，英特尔和紫光集团将建立一家新的控股公司，持有展讯和锐迪科微电子的股份。

根据熟悉紫光集团的一位人士的说法，中国政府希望紫光集团能在五年内抗衡台湾联发科，并在10年内超越高通。（完）