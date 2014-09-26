英特尔将投资15亿美元收购中国展讯和锐迪科20%股份

路透北京/旧金山9月26日 - 英特尔(INTC.O)表示将投资最多15亿美元，收购两家与中国政府有关联的移动芯片生产商，希望在智能手机芯片业努力追赶领军企业高通(QCOM.O)。

英特尔将通过与紫光集团的交易，收购展讯通信和锐迪科微电子的股份。紫光集团是由清华大学控股、具有政府背景的私募股权投资公司，拥有展讯和锐迪科两家公司。

反过来，交易将令这两家中国芯片商获得美国半导体巨擘英特尔在芯片设计研发方面的支持，该领域对于中国政府具有重要战略意义。

根据英特尔周五发布的声明，紫光集团董事长赵伟国认为，发展半导体产业已经成为中国的一项首要任务。

“紫光集团和英特尔的战略合作涵盖设计研发、市场营销和股权投资等方面，这体现英特尔对中国市场的信心，以及对中国半导体行业的重视。”

最近几周，中国媒体对该交易有不少揣测，交易的宣布印证了路透周五稍早的报导。

紫光集团称，英特尔将通过一家新创立的公司持有展讯和锐迪科的股份，并补充说交易尚待政府批准。

在执行长克兰尼克(Brian Krzanich)领导下的英特尔，推进了一系列交易和策略，以确保其芯片技术为更多智能手机和平板电脑使用。不到六个月前，英特尔与中国芯片生产企业瑞芯微电子达成协议，利用英特尔架构和品牌生产廉价平板电脑芯片。

尽管英特尔在开发笔记本电脑和台式电脑处理器方面表现出色，但在设计片上系统(System On Chip/系统单晶片)方面欠缺经验；片上系统是移动设备的关键处理器，综合了调制解调器(modem)、无线网络(WiFi)和存储等功能。

今年迄今英特尔股价累计上涨32%，部分归因于市场对个人电脑的需求已经稳定。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)

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