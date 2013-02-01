英特尔芯片进移动领域 但前路漫长

2013年1月31日，在曼谷召开的记者会上，一名模特手持宏基Liquid C1智能手机，其中配备了英特尔芯片。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透1月31日 - 全球最大的芯片(晶片)制造商英特尔(Intel)(INTC.O)周四开辟出一片新战场,将其处理器应用于手机领域,但前路仍然漫长.

英特尔联手宏基(2353.TW)在曼谷发布Liquid C1智能手机,这款搭载谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的手机标价330美元,将首先在泰国上市,随后覆盖东南亚市场.

Liquid C1是公司在九个月时间里推出的第九款这类产品,可以表明英特尔已经取得进展,说服大型制造商冒一下险在手机中采用其移动芯片方面.

不过分析师认为,这同样表明英特尔要想在高通(QCOM.O)和英伟达(NVDA.O)所主导的市场中占据一席之地,还有很长的路要走.

"首先他们要证明他们有能力在这个领域竞争,"Strategy Analytics资深分析师Scott Bicheno称,"英特尔的芯片没有明显的技术缺陷.只是现在的市场主导者根基甚牢."

英特尔除了进军移动市场几乎别无选择.由于PC销售疲软,公司上一季营收下滑3%,而且自2009年以来一直不断下滑.此外,苹果(AAPL.O)的iPad等产品也在不断蚕食其PC市场.

因此公司在过去一年中向欧洲、非洲、拉丁美洲、俄罗斯、印度和中国推出采用英特尔芯片的手机.

去年公司说服中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和联想集团(0992.HK)等企业在生产的手机中采用英特尔芯片.但销售平平.

**历史性问题**

英特尔的问题属于历史性问题.按其自己的话说,是对快速变化的形势应对较慢,即便在10年前,台式电脑甚至笔记本电脑将让位于更小、更轻且能联网的设备的趋势已趋于明显.

过去一年前后,英特尔似乎已将重点转向移动设备应用.其在2011年收购了英飞凌(Infineon Technologies)的无线芯片业务,并招聘并提拔了Bell等通讯专家.

"这些人是通讯方面的专家,他们在接触市场的方式确实让我们有很大的转变,"英特尔东南亚董事总经理Uday Marty表示.

至少从质量方面而言,这似乎正在见效.驻英国的Bicheno表示,他使用搭载英特尔芯片的摩托罗拉RAZR i手机已有一段时间,其表现和其他安卓(Android)手机一样出色.

"在苦嚐多年败绩之后,他们已经在移动领域学到很多经验,并领悟到其独特之处,"谘询公司Rethink Wireless的研究主管Caroline Gabriel表示."英特尔过去不太了解将设备打入移动通讯营运商网络的流程,但现在明白了."

英特尔手头有几把利器.首先,其与宏基、联想和华硕(2357.TW)等厂商存在长期的合作关系,它们都处于类似的境地:作为PC制造商,它们都需要拓展移动业务.

但即便如此,它们转型的过程仍较慢.台湾的业内消息人士称,英特尔提供了广泛的优厚条件以吸引业者使用英特尔的移动芯片.英特尔的高层承认,他们分担了部分成本,但表示未达到买下PC生产商的一条产品线的程度.

英特尔还利用其在优化微软视窗软件芯片方面的经验,与谷歌密切合作,让安卓系统与其芯片更好地磨合.

"我们不只是在投资芯片,我们还在大量投资基于这些芯片的软件,"Bell表示.

**问题依旧**

但问题依然存在.首先,部分分析师指出英特尔多少有点低调的进入移动设备领域,恐使该公司有沦入低端手机芯片制造商之虞.

这或注定英特尔将同联发科(2454.TW)等低成本的台湾芯片制造商,玩一个高出货量但低利润的游戏.

英特尔反驳上述猜测,称盯上这个2-5亿美元的市场领域是因为其增长潜力巨大,并计划最终发布覆盖所有价位的芯片产品,就像其个人电脑芯片一样.

英特尔高层主管们亦表示,他们将在今年稍晚或2014年初发布一款支持4G LTE网络的芯片.

Rethink Wireless的Gabriel称,问题在于该公司可能会因此会落后于高通(Qualcomm)和意法半导体(STM)(STM.PA)等同业.

另一个担忧是,英特尔能否能吸纳其惯有合作伙伴以外的厂商加入.分析师称,说服宏基和联想等厂商推出相关款式的智能手机是一回事,但是否有能力说得动宏达电(2498.TW)等市场地位牢固的手机制造商呢?更别说三星和苹果了.而只有做到这些了,英特尔才能够取得足以创造丰厚利润的出货量.

分析师称,长期来看,一家像当前英特尔一样拥有丰富资源的公司,还是有很大的机会可在移动领域至少占有一足之地.

此外就像英特尔的Bell指出的那样,黑莓和诺基亚等公司的大幅下滑,以及三星和苹果的快速上升,暗示英特尔虽然现在只是一个小角色,但不一定永远是.

Bell曾分别供职于Palm和苹果."两年后,我们再看看谁是市场的领导者."(完)

(编译 王丽鑫/丁琦/侯向明; 审校 郑茵/张明钧)

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