英特尔高管称今年将有逾30款搭载英特尔芯片的平板电脑上市

路透台北6月4日 - 英特尔(INTC.O)正在移动设备芯片市场上发力，扩大自家产品在移动设备市场上的占有率。该公司经理人周一表示，今年预计将有超过30款搭载英特尔芯片的平板电脑上市。

三星电子(005930.KS)周一表示，该公司一新款安卓系统平板电脑将采用英特尔处理器；华硕电脑(2357.TW)亦展示了搭载英特尔芯片的平板电脑与“平板手机”跨界产品。这些都被认为是英特尔所取得的突破性进展。

“我们的客户势头非常不错。目前已经有超过30款平板电脑(使用我们的产品)，涵盖安卓和Windows系统...”英特尔亚太部门总经理兼副总裁Gregory Bryant在周二举行的台北国际电脑展上表示。

数十年以来，英特尔都是个人电脑处理器产业的龙头老大，但其对于智能手机和平板电脑的快速发展却反应迟缓。该市场目前已经由高通(QCOM.O)和三星电子等竞争对手控制。

上月稍早，英特尔公布了迄今为止针对Atom移动处理器最为庞大的重整计划，旨在帮助产品推进智能手机和平板电脑市场。

英特尔亦在周二公布了第四代处理器。该处理器用于将笔记本和平板电脑功能二合一设计的产品。英特尔称，这枚处理器可增加50%的电池续航时间，图形能力则可提高两倍。

英特尔在4月表示，该公司当季营收料下滑8%；此外其还削减了2013年资本支出计划，因随着平板电脑和智能手机越发受到欢迎，个人电脑销量下降。(完)

(编译 洪曦; 审校 李春喜)

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