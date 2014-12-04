英特尔将投资16亿美元升级中国成都工厂

路透北京12月4日 - 英特尔(INTC.O)将投资16亿美元，用于升级位于中国成都的工厂。这是英特尔在中国市场加强合作的最新信号。

英特尔在周四的一份声明中表示，作为工厂升级改造的一部分，该公司将把最先进的芯片测试技术引入到中国。相应地，成都当地及地区政府将支持工厂建设工作。

“我们将最新的高级测试技术引进到中国，实现我们和中国共同创新的承诺。”英特尔执行副总裁William Holt在声明中称。“全面升级后的成都工厂，将助力中国半导体业的发展和提高地区经济成长。”

三个月前，英特尔曾收购一家中国政府控制的半导体企业少数股权，双方将共同设计和分销移动芯片。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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