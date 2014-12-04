英特尔将投资16亿美元升级中国成都工厂

人民币窄幅整理近收平 美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透北京12月4日 - 英特尔(INTC.O)将投资16亿美元，用于升级位于中国成都的工厂。这是英特尔在中国市场加强合作的最新信号。
英特尔在周四的一份声明中表示，作为工厂升级改造的一部分，该公司将把最先进的芯片测试技术引入到中国。相应地，成都当地及地区政府将支持工厂建设工作。
“我们将最新的高级测试技术引进到中国，实现我们和中国共同创新的承诺。”英特尔执行副总裁William Holt在声明中称。“全面升级后的成都工厂，将助力中国半导体业的发展和提高地区经济成长。”
三个月前，英特尔曾收购一家中国政府控制的半导体企业少数股权，双方将共同设计和分销移动芯片。(完)
(编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)