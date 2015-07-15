英特尔季度获利和营收好于预期 因数据中心业务增长

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月15日 - 美国晶片巨擘英特尔(INTC.O)周三公布的季度获利和营收好于预期，因其数据中心和物联网业务增长，扶助抵销了个人电脑芯片需求疲弱对业绩造成的影响。
英特尔股价盘后劲扬5.2%。
英特尔预计第三季营收为143亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计营收将为140.8亿美元。
英特尔将2015年资本支出预估下调至77亿美元，加减5亿美元。今年4月，该公司将全年资本支出预估从100亿美元下调至87亿美元。
第二季英特尔的数据中心业务营收较上年同期增长9.7%，至38.5亿美元，受助于对云服务的需求持续增加和数据分析需求。
英特尔不断扩充用于数据中心的利润率更高的芯片系列，以弥补个人电脑芯片需求持续下降给业绩造成的影响。
英特尔同意以167亿美元收购Altera Corp ALTR.O，希望通过增加用于数据中心的高利润芯片产品，弥补个人电脑(PC)领域需求放缓带来的影响。
微软(MSFT.O)去年做出的停止为Windows XP操作系统提供支持的决定证明是天上掉下来的一块大馅饼，该决定迫使企业升级员工的个人和笔记电脑，从而提振了对英特尔芯片的需求。
但升级周期结束和美元持续走强，导致海外市场价格因本币贬值而上涨，个人电脑芯片需求再次下降，预计在可预见的将来继续疲弱。
英特尔表示，截至6月27日的第二季个人电脑芯片业务营收下跌13.5%，至75.4亿美元。
英特尔第二季净利从上年同期的28亿美元下降至27.1亿美元。不过，每股收益持平在0.55美元，因流通在外的普通股加权平均股数减少。
英特尔称，净营收从138.3亿美元下跌至131.9亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计英特尔第二季每股盈利为0.50美元，营收为130.4亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。