焦点：英特尔获利优于预期但数据中心营收增长放缓 股价盘后大跌

路透1月14日 - 全球最大芯片(晶片)厂商英特尔(Intel)(INTC.O)季度获利优于分析师预估，不过外界对其高盈利数据中心营收增长放缓存疑，推动股价在盘后交易中一度下挫约5.6%。

英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)必须考虑，通过聚焦于高端服务器(伺服器)业务，抵御个人电脑(PC)芯片需求下滑。

数据中心业务在截至12月26日的第四季营收为43.1亿美元。而据Jefferies，分析师的平均预期为44.2亿美元。

该项业务的营收仅较第三季增长4%，而第三季为增长8%。

“我认为企业可能不会升级自己的数据中心，因为他们知道最终都会走向云计算，”Stifel Nicolaus and Co Inc.的分析师Kevin Cassidy表示。

“因此他们对当前的伺服器采取临时解决方案，而不是进行升级，”Cassidy说。

英特尔在10月时调降数据中心业务2015年营收增长预估，因宏观经济成长疲弱致使一些公司削减支出。

英特尔预计，3月止第一季扣除特殊项目的营收在141亿美元上下5亿美元的区间。

该公司称，这个区间的中间点较第四季下降6%。

“尽管第一季经济前景反映了对整体需求的一些谨慎立场，尤其是中国，我们仍预计2016年业务会稳步增长，”克兰尼克在业绩公布后的电话会议上表示。

个人电脑业务营收较上年同期下降约1%至87.6亿美元。

国际数据资讯(IDC)周二表示，全球个人电脑出货量在12月止当季同比下降10.6%，为IDC开始追踪该数据以来最大降幅。

据研究机构Gartner，2015年第四季全球PC出货量出现连续第五季下滑。

英特尔在12月完成以167亿美元收购可编程芯片厂商Altera。这给英特尔添加了一类新产品。

英特尔第四季净利较上年同期的36.6亿美元降至36.1亿，每股盈余(EPS)持稳在0.74美元。

第四季净营收由147.2亿美元增至149.1美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计英特尔第四季EPS为0.63美元，营收为148.0亿美元。

英特尔股价周四在盘后交易中最新报价跌4.7%，报31.20美元。(完)