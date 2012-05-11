英特尔押注智能手机和超级本市场

路透加州圣克拉拉5月10日电(记者 Noel Randewich)---英特尔公司首席执行官保罗·欧德宁(Paul Otellini)展示了该公司在智能手机方面的推进成果，并希望该公司出品的超薄本能在笔记本电脑市场另辟蹊径。相比平板电脑和其他移动设备，笔记本电脑市场看似已经日益乏力。

因全球个人电脑销售增长迟滞，英特尔公司(INTC.O)一直寻求在智能手机和平板电脑市场获得一席之地。基於英国芯片设计商ARM HoldingsARM.L芯片设计的处理器是目前上述市场广泛应用的产品。

印度移动设备制造商Lava International上月在该国推出了首款使用英特尔Medfield处理器的智能手机，该设备已收到基准测试人员的大量评论。

英特尔还宣布，Medfield芯片处理器还将应用於摩托罗拉(MMI.N)、联想(0992.HK)、中兴(000063.SZ)(0763.HK)以及Orange等公司即将推出的手机中。

欧德宁在英特尔年度大会上对投资者表示：“我们的首款手机获得了相当好的评价。我们有信心。随着时间的推移，你们会看到更多声明，我们的手机还会拥有很多新功能。”

很多投资者正在观望英特尔新手机的市场成功程度。只有得到消费者认同，英特尔才可被称之为是移动市场的真正业者。

英特尔还在大力推销被称为“超级本”的笔记本电脑系列产品。该产品类似于苹果公司(AAPL.O)的Macbook Air，并提供了iPad及其他平板电脑引以为荣的部分时尚技术。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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