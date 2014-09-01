独家：英特尔聘用高通高管以强化移动产品业务

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透旧金山8月29日 - 英特尔(INTC.O)已从对手高通(QCOM.O)延揽一位高级主管Amir Faintuch，以加强移动及互联网连接产品业务。
英特尔的企业文化素以独善其身闻名，它从主要竞争对手挖角高层实属罕见，这也反映出英特尔力求改善其困境中的移动业务。
Faintuch原在高通创锐讯（Qualcomm Atheros）担任总裁，负责网络及互联业务。英特尔发言人Chuck Mulloy周五说，Faintuch将在英特尔平台工程集团（Platform Engineering Group）担任高级副总裁兼联席总经理。
Mulloy对路透说，Faintuch除了拥有强大的网络技术，还将为英特尔带来丰富的系统单晶片(SOC)设计经验。SOC整合了调制解调器、Wi-Fi和记忆等功能。
英特尔虽在研发笔电及桌上型电脑处理器领先群雄，但较缺乏设计SOC的经验，而SOC现正广泛应用在智能手机和平板电脑。
“我们想加快在SOC的成功，并透过让设计和产品规划蓝图齐头并进来达成，”Mulloy说。“我们已有不错的进展，但还有很多地方要做，Amir拥有广泛的管理经验以及优秀的资历。”
高通发言人除证实Faintuch的离职之外，其余不愿置评。
聘用Faintuch是英特尔欲强化其移动装置业务的最新动作，英特尔在这个领域落后高通。
英特尔执行长克兰尼克自从2013年上任之后，就做出多项重大变革以因应PC销售下滑的逆境，包括开放英特尔最先进工厂给其他愿意支付费用的晶片制造商使用。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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