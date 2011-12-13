英特尔调降第四季财测 因泰国洪灾破坏PC业供应链

全球最大的晶片生产商英特尔警告称,硬盘驱动器供应短缺将冲击该公司当前季度的营收,成为最新一家就泰国洪灾造成影响发出预警的个人电脑(PC)业者.

* 英特尔表示客户正削减库存

* 预计第四季营收为137亿美元,低於市场预估的146.5亿

* 未按公认会计原则(GAAP)计算的毛利率预估调降至65.5%

* 股价收低4.0%

路透12月12日电---全球最大的晶片生产商英特尔(INTC.O)警告称,硬盘驱动器供应短缺将冲击该公司当前季度的营收,成为最新一家就泰国洪灾造成影响发出预警的个人电脑(PC)业者.

该公司预警打压其股价收低4.0%,并拖累美股走势.

泰国自7月底以来的洪灾已导致数百人丧生,并造成数以十亿美元计的损失,洪灾还破坏了PC和汽车行业的国际供应链.

洪水导致泰国众多工厂关闭,迫使PC厂商争相购买供应愈发稀少的硬盘驱动器.泰国是全球第二大硬盘驱动器出口国.

"过去两周,随着供应(问题)变得更加明显,我们发现我们的订单出现很大变动.大多数客户担心短缺问题将持续存在,特别是到第一季初."英特尔资深副总裁Tom Kilroy在电话会议上对分析师说.

惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O、联想(0992.HK)和宏基(2353.TW)等主要PC厂商自10月来发出不同程度的警告,称它们可能减少PC产量,因当前硬盘驱动器库存耗尽,并称在努力补充供应.

英特尔称其客户正削减芯片(晶片)库存,因预计明年年初硬盘驱动器短缺问题持续,不过该公司还预计第四季PC销量将上升.

Stifel Nicolaus的分析师Kevin Cassidy说:"我认为随着库存降低,英特尔看到滞後效应,而随着库存得以补充,会出现加速效应."

Cassidy和其他分析师指出,显卡芯片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)是唯一一家没有因硬板驱动器短缺而发布财测预警的主要PC企业.该公司股价下跌3%,报14.45美元.

泰国洪灾造成的损失料将令本季度全球硬盘驱动器产量缩减约三分之一.

硬盘制造商Western DigitalWDC.N受洪水影响最严重,虽然本月已恢复生产,但认为全球供应紧张状况将持续至明年.该公司预计,全球12月当季硬盘驱动器供应缺口将有6,000万台.

英特尔首席财务官在电话会议上对投资者表示,他预期短缺局面会促使企业加速采用固态驱动器(solid-state drive,SSD)作为PC中的主要存储装置.

由NAND晶片构成的固态驱动器速度远超硬盘驱动器,但价格也高得多,目前仅使用在苹果(AAPL.O)的MacBook Air等高端PC产品中.

英特尔称,第四季营收料为137亿美元,上下浮动3亿美元,低於此前预估的147亿.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均估值为146.5亿美元.

英特尔表示,未按公认会计原则(GAAP)计算的毛利率料为65.5%,低於此前预计的66%.

该公司股价周一收低4.04%至24美元.(完)

--编译 徐文焰/杜明霞;审校 李爽/张荻

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