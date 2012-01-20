英特尔第四季业绩略超预期

2011年10月24日在特拉维夫附近英特尔办公室拍到的图片。 REUTERS/Nir Elias

* 第四季营收稍稍超预期

* 第四季GAAP每股盈余为0.64美元

路透旧金山1月19日电---英特尔(INTC.O)第四季业绩略超华尔街预期,因个人电脑市场形势严峻.该芯片制造业巨擘称,正大幅增加资本支出,力求加快进军平板电脑与智能手机领域.

英特尔上月曾警告称,泰国洪灾造成的破坏会打击第四季获利.

雪上加霜的是,英特尔未能立足于智能手机和平板电脑市场,这两个市场目前广泛使用基於ARM HoldingsARM.L节能芯片的处理器.

急於加速研发智能手机和平板电脑芯片的英特尔表示,2012年资本支出将增至125亿美元,上下波动不超过4亿美元.去年其资本支出为107亿美元.

Evercore Partners分析师Patrick Wang指出:"最大的惊人之处就是新年里的资本支出.他们正为赶超对手而投资,不仅要追上现有水平,还要超过他们."

联想(0992.HK)和摩托罗拉移动公司(MMI.N)已达成协议,将在新推出的智能手机中采用英特尔新型Medfield芯片,投资者对消费者反应拭目以待.

英特尔个人电脑客户集团第四季营收增长17%,至90亿美元,数据中心服务器芯片营收增长8%.

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工厂与敏感仪器在泰国洪灾中受损,故零部件短缺情况料将延续至2012年上半年,并影响个人电脑生产.

RBC分析师Doug Freedman称:"上季度他们低估了洪灾的影响.我在想,他们是不是仍在低估泰国洪灾的影响..."

**为Ultrabook造势**

英特尔今年将启动2003年以来最为声势浩大的营销活动,为采用即时启动技术(instant-on)的超薄型笔记本电脑"Ultrabook"造势,英特尔希望以此与苹果(AAPL.O)Macbook Air等产品抗衡,保住在个人电脑市场的地位.

对个人电脑销量下滑的担忧,令微软、戴尔DELL.O和英特尔股价在2011年时常受到打击.英特尔股价过去三个月里反弹,部分由於其3.3%的股息收益率相对较高.

该股预期市盈率仍处於10.8倍,最近股价触及52周高位.

英特尔称,当前季度营收或将达到128亿美元,上下浮动不超过5亿美元.汤森路透I/B/E/S得到的分析师预估均值为,当前季度营收为127.70亿美元.

英特尔称,第四季营收增长21%至139亿美元,略高於预估的137.18亿美元.

第四季按一般公认会计原则(GAAP)计算的净利为34亿美元,增长6%.按GAAP标准计算的每股盈余(EPS)为0.64美元,亦超过分析师预估的0.61.

英特尔第四季毛利润率为64%,非GAAP毛利润率为65%.分析师预估均值为64.6%.

英特尔股价周四在Nasdaq市场收高0.95%至25.63美元,业绩公布後没有变动,持平於25.63.(完)