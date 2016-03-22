英特尔元老安迪·葛洛夫逝世 享年79岁

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山3月21日（记者 Noel Randewich） - 英特尔称，美国矽谷元老级人物、带领公司成为世界顶级芯片制造商的安迪·葛洛夫（Andy Grove）周二逝世，享年79岁。
英特尔没有透露葛洛夫逝世时的情况。葛洛夫是一名帕金森症患者。
葛洛夫是英特尔1968年成立后首批加盟的职员之一，也是推动“Intel Inside”处理器走进千家万户的英特尔三人团成员之一。
葛洛夫1979年担任英特尔总裁职务，1987年成为英特尔首席执行官（CEO），1997年出任英特尔董事长及CEO。他于1998年辞去CEO职务，但一直担任董事长直至2004年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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