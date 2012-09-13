科技风水是否还青睐PC及英特尔？

2012年6月21日，在韩国首尔的一家商店，笔记本电脑屏幕上的三星标识以及旁边的英特尔处理器促销广告牌。摄影： REUTERS/Choi Dae-woong

路透旧金山9月11日电（记者 Noel Randewich）---为了使华尔街相信个人电脑（PC）行业只是暂时衰退，英特尔(INTC.O)展示了混合平板电脑，以及带有语音与手势识别的超级本，并表示将推出功耗更低的芯片。

在周二于旧金山举行的年度英特尔开发者论坛上，该公司展示了一系列移动设备，其中很多介於平板电脑和笔记本之间。英特尔负责人还展示了带有经过改善的手势与语音识别功能的纤薄超级本，这些功能与某些智能手机已有的功能类似。

英特尔将推出的低功耗芯片代号“Haswell”，预计将用於明年假日季出现的一系列笔记本上。据该公司称，这一芯片能提高计算和图像处理能力，并将功率从17瓦降至10瓦。

这种芯片将能使相关设备待机时间更长。

“它在设计时考虑了移动性……从纤薄平板到超级本再到高性能电脑，”英特尔架构事业部（Architecture Group）总经理David Perlmutter说道。

在接受路透采访时，Perlmutter避免将笔记本与平板电脑严格区分，称在未来几年生产商将为消费者提供更多移动产品，融合并匹配新功能、性能与尺寸。

他表示，近期谷歌和亚马逊推出较小尺寸的平板电脑，这说明消费者可选择的范围在变大，并且这种趋势将会更强。

“会有各种各样的需求，从各种解决方案中获得满足。一些人想要的东西非常温和，非常简单，其他人可能追求性能，”他说道。

对於英特尔来说，在本周论坛上展示最新创新产品，对於让投资者和硬件开发商相信PC行业仍有创新力和未来至关重要。

Perlmutter指出，随着支持触控技术的微软(MSFT.O)Windows 8系统的发布，可扩展屏幕的平板电脑以及键盘可分离的笔记本电脑或将流行。

英特尔的平板电脑策略迄今集中於Windows 8，但Perlmutter也表示，使用英特尔处理器、基於谷歌安卓系统的平板电脑也在研发之中。

因客户缩减库存、企业减少PC采购，英特尔芯片的需求量下滑，该公司上周五调降第三季营收预估，且调降幅度大於市场预期。

英特尔处理器被用於全球80%的PC中，但该公司对於使其芯片适用於智能手机和平板电脑却步伐缓慢。英特尔眼下落後于高通(QCOM.O)和三星电子(005930.KS)，後二者在ARMARM.L授权的节能技术下设计自己的芯片。

Evercore分析师Patrick Wang称，“Haswell”芯片改善後的电源效率将使英特尔向正确的方向迈进一步，未来性能强劲却不牺牲电池续航能力的超薄笔记本将可供消费者选择。

“它是否会阻碍风水向平板电脑和智能手机的转变？现在还没有，只有时间能证明，”Wang说。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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