华为与英特尔扩大合作 携手提供云计算服务

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透北京3月5日（记者 Paul Carsten） - 华为和英特尔(INTC.O)扩大现有合作，共同向全球电信运营商提供云计算服务。
华为发布声明宣布了上述合作事项。美国和其他西方科技企业纷纷与中国本土企业联姻，来更好地发展其业务。
与中国本土企业合作可使其产品更能让中国消费者及当局接受。他们的合作方式包括技术转让、采用中国合作伙伴的品牌等。
其他与中国本土企业进行类似合作的美国科技企业包括IBM (IBM.N)、戴尔、思科(CSCO.O)、惠普(HPQ.N)、JuniperNetworks(JNPR.N)等。
英特尔和华为之前已有合作，两家公司2012年在服务器和云产品方面进行过合作，去年4月达成了一项在数据存储方面合作的协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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