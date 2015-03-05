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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:00 BJT

华为与英特尔扩大合作，携手提供云计算服务

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月5日 - 华为和英特尔 扩大现有合作，共同向全球电信运营商提供云计算服务。

华为发布声明宣布了上述合作事项。美国和其他西方科技企业纷纷与中国本土企业联姻，来更好地发展其业务。

与中国本土企业合作可使其产品更能让中国消费者及当局接受。他们的合作方式包括技术转让、采用中国合作伙伴的品牌等。

其他与中国本土企业进行类似合作的美国科技企业包括IBM 、戴尔、思科 、惠普 、Juniper Networks 等。

英特尔和华为之前已有合作，两家公司2012年在服务器和云产品方面进行过合作，去年4月达成了一项在数据存储方面合作的协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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