独家：英特尔与Altera暂停协议6月到期 后者面临恶意并购风险--消息

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透4月30日 - 消息人士称，英特尔(INTC.O)今年稍早与AlteraALTR.O签署一份暂停协议将于6月1日到期，之后英特尔将有发起恶意竞购的选项。
消息人士本周向路透披露的这份协议解释了英特尔与Altera谈判破裂后，为何一直没有对后者发起竞购。这也凸显Altera面临此类恶意收购的风险。
消息人士称，经过数月协商后，Altera本月稍早拒绝了英特尔提出的每股54美元收购提议。由于涉及保密信息，消息人士要求匿名。他们称Altera同意进行商谈的基础，是英特尔6月前不会公开任何收购提议。
消息人士称，英特尔2月时根据当时可获得的公开信息，讨论出价每股58美元收购Altera。签署不披露协议、获得包括公司前景等非公开信息后，最后下调了收购报价。
消息人士称，尚不清楚英特尔是否会直接向股东提出收购建议，但其仍然拥有这一选项。
英特尔和Altera都拒绝回应。
在个人电脑产业衰落之际，收购Altera将凸显英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)向新市场扩张的决心。Altera生产的可程芯片广泛用在手机信号塔和工业设备，以及军事领域。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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