独家：英特尔与Altera暂停协议6月到期 后者面临恶意并购风险--消息

路透4月30日 - 消息人士称，英特尔(INTC.O)今年稍早与AlteraALTR.O签署一份暂停协议将于6月1日到期，之后英特尔将有发起恶意竞购的选项。

消息人士本周向路透披露的这份协议解释了英特尔与Altera谈判破裂后，为何一直没有对后者发起竞购。这也凸显Altera面临此类恶意收购的风险。

消息人士称，经过数月协商后，Altera本月稍早拒绝了英特尔提出的每股54美元收购提议。由于涉及保密信息，消息人士要求匿名。他们称Altera同意进行商谈的基础，是英特尔6月前不会公开任何收购提议。

消息人士称，英特尔2月时根据当时可获得的公开信息，讨论出价每股58美元收购Altera。签署不披露协议、获得包括公司前景等非公开信息后，最后下调了收购报价。

消息人士称，尚不清楚英特尔是否会直接向股东提出收购建议，但其仍然拥有这一选项。

英特尔和Altera都拒绝回应。

在个人电脑产业衰落之际，收购Altera将凸显英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)向新市场扩张的决心。Altera生产的可程芯片广泛用在手机信号塔和工业设备，以及军事领域。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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