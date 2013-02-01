《美国个股焦点》 英特尔芯片进入移动领域,但前路依然漫长

**问题依旧**

但问题依然存在.首先,部分分析师指出英特尔多少有点低调的进入移动设备领域,恐使该公司有沦入低端手机芯片制造商之虞.

这或注定英特尔将同联发科 等低成本的台湾芯片制造商,玩一个高出货量但低利润的游戏.

英特尔反驳上述猜测,称盯上这个2-5亿美元的市场领域是因为其增长潜力巨大,并计划最终发布覆盖所有价位的芯片产品,就像其个人电脑芯片一样.

英特尔高层主管们亦表示,他们将在今年稍晚或2014年初发布一款支持4G LTE网络的芯片.

Rethink Wireless的Gabriel称,问题在于该公司可能会因此会落后于高通(Qualcomm)和意法半导体(STM) 等同业.

另一个担忧是,英特尔能否能吸纳其惯有合作伙伴以外的厂商加入.分析师称,说服宏基和联想等厂商推出相关款式的智能手机是一回事,但是否有能力说得动宏达电 等市场地位牢固的手机制造商呢?更别说三星和苹果了.而只有做到这些了,英特尔才能够取得足以创造丰厚利润的出货量.

分析师称,长期来看,一家像当前英特尔一样拥有丰富资源的公司,还是有很大的机会可在移动领域至少占有一足之地.

此外就像英特尔的Bell指出的那样,黑莓和诺基亚等公司的大幅下滑,以及三星和苹果的快速上升,暗示英特尔虽然现在只是一个小角色,但不一定永远是.

Bell曾分别供职于Palm和苹果."两年后,我们再看看谁是市场的领导者."(完) (编译 王丽鑫/丁琦/侯向明; 审校 郑茵/张明钧)