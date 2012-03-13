英特尔正在研发网络电视--报载

路透旧金山3月12日电---华尔街日报引述熟悉内情人士报导称,全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)正为消费者开发一种以网络为基础的电视服务,且已与媒体公司展开推广.

报导称,英特尔计划创造"虚拟有线电视营运商",可透过网际网络提供消费者一整组电视频道.

英特尔发言人不愿对报导置评.

华尔街日报称,这项产品可能利用英特尔机顶盒,并冠上英特尔的名称.该公司已经对潜在夥伴表示希望在年底前启动这项服务.

英特尔去年10月时把制造数码"智能"电视晶片的脚步放慢,不过仍持续生产机顶盒专用的芯片.

同时,该公司还成立Intel Media事业集团,由前英国国家广播公司(BBC)总裁Erik Huggers带领,旨在推广英特尔平台的数码内容.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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