英特尔正在研发网络电视--报载

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山3月12日电---华尔街日报引述熟悉内情人士报导称,全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)正为消费者开发一种以网络为基础的电视服务,且已与媒体公司展开推广.
报导称,英特尔计划创造"虚拟有线电视营运商",可透过网际网络提供消费者一整组电视频道.
英特尔发言人不愿对报导置评.
华尔街日报称,这项产品可能利用英特尔机顶盒,并冠上英特尔的名称.该公司已经对潜在夥伴表示希望在年底前启动这项服务.
英特尔去年10月时把制造数码"智能"电视晶片的脚步放慢,不过仍持续生产机顶盒专用的芯片.
同时,该公司还成立Intel Media事业集团,由前英国国家广播公司(BBC)总裁Erik Huggers带领,旨在推广英特尔平台的数码内容.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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