英特尔欲以5亿美元出售互联网电视服务--彭博

沙特阿美正式委任摩根大通和汇丰等作为IPO顾问--消息
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。
路透旧金山11月25日 -据彭博周一报道，英特尔(INTC.O)以5亿美元出售互联网电视服务业务，并希望在年底前完成交易。
彭博援引未具名消息人士称，作为买家之一，Verizon Communications(VZ.N)已经与内容提供商洽谈提供网络电视服务事宜。
英特尔拒绝对该报道置评。
英特尔的这个项目名为OnCue，自今年2月正式启动后发展面临挑战。上周消息人士告诉路透，因特尔新任首席执行官(CEO)克兰尼克最终确定，公司无力再为该业务投入精力和财力。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
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路透韩国龙仁市3月30日 - 韩国现代汽车一位高管周四对路透表示，该公司正在开发一款电动车专用平台，以期在这一领域追赶上特斯拉。
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。