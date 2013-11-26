英特尔欲以5亿美元出售互联网电视服务--彭博

路透旧金山11月25日 -据彭博周一报道，英特尔(INTC.O)以5亿美元出售互联网电视服务业务，并希望在年底前完成交易。

彭博援引未具名消息人士称，作为买家之一，Verizon Communications(VZ.N)已经与内容提供商洽谈提供网络电视服务事宜。

英特尔拒绝对该报道置评。

英特尔的这个项目名为OnCue，自今年2月正式启动后发展面临挑战。上周消息人士告诉路透，因特尔新任首席执行官(CEO)克兰尼克最终确定，公司无力再为该业务投入精力和财力。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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