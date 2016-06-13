英特尔拿下苹果新一代iPhone移动芯片合约--彭博

路透6月10日 - 据彭博引述知情人士报导，苹果(AAPL.O)下一代iPhone将使用英特尔(Intel)(INTC.O)生产的调制解调器芯片(晶片)，新智能手机的部分版本不再采用高通(Qualcomm) (QCOM.O)的芯片。

彭博周五报导称，英特尔的调制解调器芯片将用于美国电话电报公司(AT&T) (T.N)美国网络的iPhone以及海外市场的其他一些iPhone版本。

但报导称，在中国出售的iPhone将使用高通芯片，而且使用威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)网络的iPhone也将继续沿用高通芯片。

高通股价周五最终跌2.09%，英特尔股价涨0.3%，苹果股价跌0.82%。

高通执行长Steve Mollenkopf曾在4月份的业绩报告会上表示，他预料一家主要客户将转为多方供应商支持。

英特尔发言人拒绝置评。而记者未能立即联系到高通和苹果进行评论。(完)