英特尔拿下苹果新一代iPhone移动芯片合约--彭博

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月10日 - 据彭博引述知情人士报导，苹果(AAPL.O)下一代iPhone将使用英特尔(Intel)(INTC.O)生产的调制解调器芯片(晶片)，新智能手机的部分版本不再采用高通(Qualcomm) (QCOM.O)的芯片。
彭博周五报导称，英特尔的调制解调器芯片将用于美国电话电报公司(AT&T) (T.N)美国网络的iPhone以及海外市场的其他一些iPhone版本。
但报导称，在中国出售的iPhone将使用高通芯片，而且使用威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)网络的iPhone也将继续沿用高通芯片。
高通股价周五最终跌2.09%，英特尔股价涨0.3%，苹果股价跌0.82%。
高通执行长Steve Mollenkopf曾在4月份的业绩报告会上表示，他预料一家主要客户将转为多方供应商支持。
英特尔发言人拒绝置评。而记者未能立即联系到高通和苹果进行评论。(完)
(编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。