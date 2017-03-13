英特尔将以140-150亿美元收购以色列企业Mobileye--媒体

路透耶路撒冷3月13日 - 据以色列财经报纸TheMarker，美国芯片巨头英特尔(INTC.O)已同意斥资140-150亿美元，收购以色列科技企业Mobileye(MBLY.N)。

TheMarker在其网站报导称，两家公司将在周一晚些时候宣布该收购消息。这将是以色列高科技企业史上规模最大的收购案。Mobileye是防撞汽车传感器系统的主要供应商。

目前均未联系到英特尔和Mobileye予以置评。(完)