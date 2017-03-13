英特尔将以140-150亿美元收购以色列企业Mobileye--媒体

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透耶路撒冷3月13日 - 据以色列财经报纸TheMarker，美国芯片巨头英特尔(INTC.O)已同意斥资140-150亿美元，收购以色列科技企业Mobileye(MBLY.N)。
TheMarker在其网站报导称，两家公司将在周一晚些时候宣布该收购消息。这将是以色列高科技企业史上规模最大的收购案。Mobileye是防撞汽车传感器系统的主要供应商。
目前均未联系到英特尔和Mobileye予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。