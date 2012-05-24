英特尔开发可模拟人类大脑的装置

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透特拉维夫5月24日电(记者 Tova Cohen)---英特尔(INTC.O)在以色列启动一项模拟人类大脑活动的技术研究工作，以开发出一种可“明白”用户想法的装置。
英特尔首席技术官贾斯汀·拉特纳(Justin Rattner)在特拉维夫对记者表示：“机器学习是如此巨大的一个机会。”
“智能手机空有其名，只是一种哑巴装置。当我拿到智能手机时，它对我一无所知。”
“所有这些装置都会知道我们的个性，都会为我们量身定制。”
该研究由英特尔实验室与来自以色列理工学院(Technion)和希伯莱大学(Hebrew University)的专家共同进行。该研究的目的在於利用新的应用程序提升日常生活质量。
拉特纳表示，举个例子，一个用户把车钥匙落在家里了。该装置会在第一周记住用户放钥匙的地方，到第二周时，该装置就会提醒用户在出门前带上车钥匙。
他表示，这种装置会在2014或2015年前上市。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。