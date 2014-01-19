英特尔计划今年在全球裁员约5%

路透旧金山1月17日 -英特尔(INTC.O)发言人周五表示，该公司计划今年在全球范围内裁员约5%，因个人电脑(PC)销售不断下滑，公司转而侧重于增长更快的领域。

英特尔全球员工总数为10.7万，这一裁剪比例相当于超过5,000个岗位。前一天，英特尔公布第四季业绩，未能驱散外界对PC业放缓的担忧.

“这是调整我们的人力资源，以便满足业务需要的一部分举措，”公司发言人Chris Kraeuter表示。

Kraeuter称，裁员方式可能包括退休、自愿离职及其他选择，并称英特尔每年全球自然减员比例约为4%。

他拒绝说明此次调整的细节是否已在公司内部宣布。

在周四公布业绩后召开的分析师电话会议上，英特尔首席财务官史密斯(Stacy Smith)间接提到今年裁员问题，称公司将增加数据中心技术、低功耗芯片及平板电脑等领域的投资。

在周四的财报中，英特尔预计3月当季重组费用为2亿美元，其中一部分可能专用于遣散费。

英特尔股价周五在Nasdaq市场收跌2.6%，报25.85美元，盘中一度跌至25.25美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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