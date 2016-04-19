英特尔全球裁员1.2万 调降今年营收预估

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透4月19日 - 全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔(Intel)(INTC.O)周二宣布全球裁员1.2万，或约员工总数的11%，该公司重新侧重生产支持数据中心和网络连接设备的微芯片业务，从下降的个人电脑业务中转型。
面对个人电脑行业的下滑，包括前惠普和微软(MSFT.O)在内的科技公司纷纷转型。一些新的科技用户依赖手机来满足计算需求，企业也越来越依靠大型电脑来运作业务，而非台式机。科技研究公司周一称，全球个人电脑出货量第一季下降11.5%。
英特尔还调降今年营收预估，目前预计营收增长5%左右，低于此前预估的5-9%。
英特尔股价在盘后交易中跌2.6%至30.78美元。
英特尔还表示，首席财务官史密斯(Stacy Smith)将调任新职，领导销售、制造和运营。公司称将开始正式寻找下一任财务长。
“我们现在预期PC市场2016年下降幅度在个位数区间的高段，我们先前预期的降幅是在该区间中段，”史密斯表示。
英特尔一直专注于利润率较高的数据中心业务，寻求降低对不断放缓的PC市场的依赖。英特尔还进军移动设备市场，不过高通(QCOM.O)等竞争对手在该领域占据主导地位。
英特尔在声明中表示，裁员将在2017年中期以前完成，重组将“加快从PC公司向驱动云服务和数以亿计智能连网计算设备的公司演变”。英特尔表示，数据中心和互联网方面的产品营收占到总体营收的40%，并占营业利润的大多数。
Raymond James的分析师Hans Mosesmann表示，对英特尔来说，导致裁员的问题更为特殊。“更大的问题是重组，以及这是否足以让该公司恰当地适应不断变化的环境，在这种环境中云技术和物联网(IoT)的竞争动态十分不同。”
Raymond James对英特尔的评级为“表现逊于大盘”。
英特尔大部分工厂设在美国，但该公司未说明将集中在哪里裁员。英特尔称，第二季税前重组费用将为12亿美元。
英特尔第一季每股盈余(EPS)为0.42美元，高于上年同期的0.41美元。净营收由127.8亿美元增至137亿美元。
不按照公认会计原则(GAAP)，英特尔第一季净营收为138亿美元，汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估为138.3亿美元。
截至周二收盘，英特尔股价今年已经累计下跌8.4%，同期半导体类指数.SOX小升。
美国科技业表现和裁员图表：link.reuters.com/zuk65w
(完)
(编译 李爽/张涛/杜明霞；审校 张荻/王丽鑫)
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MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。