英特尔全球裁员1.2万 调降今年营收预估

路透4月19日 - 全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔(Intel)(INTC.O)周二宣布全球裁员1.2万，或约员工总数的11%，该公司重新侧重生产支持数据中心和网络连接设备的微芯片业务，从下降的个人电脑业务中转型。

面对个人电脑行业的下滑，包括前惠普和微软(MSFT.O)在内的科技公司纷纷转型。一些新的科技用户依赖手机来满足计算需求，企业也越来越依靠大型电脑来运作业务，而非台式机。科技研究公司周一称，全球个人电脑出货量第一季下降11.5%。

英特尔还调降今年营收预估，目前预计营收增长5%左右，低于此前预估的5-9%。

英特尔股价在盘后交易中跌2.6%至30.78美元。

英特尔还表示，首席财务官史密斯(Stacy Smith)将调任新职，领导销售、制造和运营。公司称将开始正式寻找下一任财务长。

“我们现在预期PC市场2016年下降幅度在个位数区间的高段，我们先前预期的降幅是在该区间中段，”史密斯表示。

英特尔一直专注于利润率较高的数据中心业务，寻求降低对不断放缓的PC市场的依赖。英特尔还进军移动设备市场，不过高通(QCOM.O)等竞争对手在该领域占据主导地位。

英特尔在声明中表示，裁员将在2017年中期以前完成，重组将“加快从PC公司向驱动云服务和数以亿计智能连网计算设备的公司演变”。英特尔表示，数据中心和互联网方面的产品营收占到总体营收的40%，并占营业利润的大多数。

Raymond James的分析师Hans Mosesmann表示，对英特尔来说，导致裁员的问题更为特殊。“更大的问题是重组，以及这是否足以让该公司恰当地适应不断变化的环境，在这种环境中云技术和物联网(IoT)的竞争动态十分不同。”

Raymond James对英特尔的评级为“表现逊于大盘”。

英特尔大部分工厂设在美国，但该公司未说明将集中在哪里裁员。英特尔称，第二季税前重组费用将为12亿美元。

英特尔第一季每股盈余(EPS)为0.42美元，高于上年同期的0.41美元。净营收由127.8亿美元增至137亿美元。

不按照公认会计原则(GAAP)，英特尔第一季净营收为138亿美元，汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估为138.3亿美元。

截至周二收盘，英特尔股价今年已经累计下跌8.4%，同期半导体类指数.SOX小升。

美国科技业表现和裁员图表：link.reuters.com/zuk65w

(完)