英特尔宣布一系列高管职位调整

路透1月20日电---英特尔(INTC.O)周五宣布一系列高管职位调整,其中包括在该公司任职20年的Brian Krzanich出任首席运营长.

英特尔还在晶片架构、制造及数据中心业务部门提升或重新调配了其他几位高管.该公司在声明中称,所有管理层调整将在未来30天生效.