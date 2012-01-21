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职场管理 | 2012年 1月 21日 星期六 08:21 BJT

英特尔宣布一系列高管职位调整

路透1月20日电---英特尔(INTC.O)周五宣布一系列高管职位调整,其中包括在该公司任职20年的Brian Krzanich出任首席运营长.

英特尔还在晶片架构、制造及数据中心业务部门提升或重新调配了其他几位高管.该公司在声明中称,所有管理层调整将在未来30天生效.

在周五午盘交易中,该公司股价涨1.54%,至26.02美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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