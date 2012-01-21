英特尔宣布一系列高管职位调整

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透1月20日电---英特尔(INTC.O)周五宣布一系列高管职位调整,其中包括在该公司任职20年的Brian Krzanich出任首席运营长.
英特尔还在晶片架构、制造及数据中心业务部门提升或重新调配了其他几位高管.该公司在声明中称,所有管理层调整将在未来30天生效.
在周五午盘交易中,该公司股价涨1.54%,至26.02美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。