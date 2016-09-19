英特尔调高营收预估 因个人电脑市场有所改善

路透9月16日 - 全球最大芯片供应商英特尔(INTC.O)调高季度营收预估，为逾两年来首见，因在个人电脑(PC)需求改善之际，零组件供应商回补库存。

英特尔股价周五上涨多达4.1%至38.05美元，来到逾15年新高。

随着科技用户改用手机来取代个人电脑的部分功能，协助打造个人电脑行业的英特尔一直陷于挣扎。

最近一季英特尔的个人电脑业务营收下滑3%至73亿美元，该业务包括销售供手机及平板电脑使用的芯片。

不过已经出现个人电脑需求可能改善的种种迹象。

惠普(HPQ.N)上月表示，第三季电脑业务营收较第二季成长7.5%，因笔记型电脑(笔记本电脑)销售改善。

FBN Securities分析师Shebly Seyrafi表示，从英特尔及惠普的评论来看，个人电脑行业“并非像人们所想的那么死气沉沉”。

国际数据资讯(IDC)7月称，第二季全球PC出货量降幅低于预估，受益于美国市场的力道。

Baird Equity Research分析师Tristan Gerra将英特尔目标价从40美元提高至42美元，他写道，“我们预计2017年出货量降幅将低于市场预估的接近10%，得益于Windows 10升级、固态硬盘(SSD)使用量加速增长，以及其他一些因素。”

英特尔周五预计，第三季营收料为156亿美元，上下浮动3亿美元，此前的预估为149亿美元，上下浮动5亿美元。

汤森路透数据显示，这将是英特尔最高的季度营收。

汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估为149亿美元。

加皇资本市场分析师Amit Daryanani称，英特尔的财测是公司PC业务企稳的初步迹象，并将公司股价目标提高2美元至38美元。

英特尔股价周五收高3.04%，报37.67美元。

截至周四收盘，英特尔今年上涨了6.1%，费城SE半导体指数.SOX同期上涨20.8%。(完)