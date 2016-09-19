英特尔调高营收预估 因个人电脑市场有所改善

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月16日 - 全球最大芯片供应商英特尔(INTC.O)调高季度营收预估，为逾两年来首见，因在个人电脑(PC)需求改善之际，零组件供应商回补库存。
英特尔股价周五上涨多达4.1%至38.05美元，来到逾15年新高。
随着科技用户改用手机来取代个人电脑的部分功能，协助打造个人电脑行业的英特尔一直陷于挣扎。
最近一季英特尔的个人电脑业务营收下滑3%至73亿美元，该业务包括销售供手机及平板电脑使用的芯片。
不过已经出现个人电脑需求可能改善的种种迹象。
惠普(HPQ.N)上月表示，第三季电脑业务营收较第二季成长7.5%，因笔记型电脑(笔记本电脑)销售改善。
FBN Securities分析师Shebly Seyrafi表示，从英特尔及惠普的评论来看，个人电脑行业“并非像人们所想的那么死气沉沉”。
国际数据资讯(IDC)7月称，第二季全球PC出货量降幅低于预估，受益于美国市场的力道。
Baird Equity Research分析师Tristan Gerra将英特尔目标价从40美元提高至42美元，他写道，“我们预计2017年出货量降幅将低于市场预估的接近10%，得益于Windows 10升级、固态硬盘(SSD)使用量加速增长，以及其他一些因素。”
英特尔周五预计，第三季营收料为156亿美元，上下浮动3亿美元，此前的预估为149亿美元，上下浮动5亿美元。
汤森路透数据显示，这将是英特尔最高的季度营收。
汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估为149亿美元。
加皇资本市场分析师Amit Daryanani称，英特尔的财测是公司PC业务企稳的初步迹象，并将公司股价目标提高2美元至38美元。
英特尔股价周五收高3.04%，报37.67美元。
截至周四收盘，英特尔今年上涨了6.1%，费城SE半导体指数.SOX同期上涨20.8%。(完)
(翻译 张明钧/张荻； 审校 杜明霞/王颖)
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