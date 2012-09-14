英特尔新技术拟以手掌纹理取代密码

2012年6月5日在台北国际电子展中拍到的英特尔品牌标志。 REUTERS/Yi-ting Chung

路透旧金山9月13日电（记者 Noel Randewich）---若英特尔研发的一项技术进入平板和笔记本电脑，那麽你的网上银行、社交网站和电子邮件密码就可以被挥一下手掌取代。

为免除用户记忆日益增多的网络密码的烦恼，英特尔研究人员在平板电脑中集成一个生物识别传感器，能识别用户手掌上独特的纹理。

“我们使用的密码太多了，它的问题是组合规则复杂，不同网站可能使用不同密码，”英特尔实验室安全研究主管Sridhar Iyengar周二在年度英特尔开发者论坛上表示。“有避免这些问题的方法，生物识别就是一个选择。”

Iyengar展示了这一技术，他快速在平板电脑前挥动手掌，没有触及屏幕。他说，一旦平板电脑识别了用户身份，就能安全地将用户身份信息传递给用户有账号的银行、社交网站以及其他服务商。

Iyengar说，让笔记本、平板电脑和智能手机负责识别用户身份，将使各个网站没有必要再次识别，避免在各个网站输入密码。

“我们计划与服务提供商合作，充分利用这一技术，”他说。

使用这一技术的设备还将内置一个加速器，当用户放下设备时，系统自动注销用户身份，从而避免他人使用。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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