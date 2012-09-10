英特尔因PC需求疲弱下调第三季财测

美股再创纪录新高 标普500指数录得三年半最长升势
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
* 英特尔撤销全年财测
* 将第三季营收预估下调至132亿美元
* 股价收低3.6%,同业公司股价亦下滑
* 缩减资本支出
路透旧金山/纽约9月7日电---全球最大芯片制造商英特尔(INTC.O)周五调降第三季营收预估,且调降幅度大於市场预期.客户削减库存以及企业减少个人电脑(PC)采购,导致英特尔芯片需求下滑.
英特尔还表示将缩减资本支出,因业务增长放慢.公司股价周五下跌逾3%,ASML Holding NV (ASML.O) (ASML.AS)和其它芯片制造类企业股价亦下滑.
在惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O分别於上月警告需求将减缓後,部分分析师预料到了英特尔会调整业绩目标.全球经济疲弱,且消费者兴趣转向平板电脑和智能手机,令问题变得复杂.
但英特尔将营收预估下调8%,大大超过了市场的预料.此外英特尔还撤销了其全年财测.
几日後,英特尔将发布耗能更小的新一代处理器,这对於公司振兴个人电脑行业的策略非常关键.
Bernstein的分析师Stacy Rasgon表示,英特尔下调财测的幅度之大令人意外.英特尔指称,面向企业和政府的PC销售疲弱亦引发担忧.
"在过去六至八个季度,消费者需求低迷,但企业需求强劲.但是现在企业需求也不振,"Rasgon说.
**等待微软新版Windows操作系统**
此时正值微软(MSFT.O)发布Windows Phone 8操作系统前夕,PC厂商本应加快速度生产更多的电脑.
英特尔一直在期待将於10月份发布的Windows 8系统,指望其能够帮助放缓消费者放弃PC转而购买智能手机和平板电脑的趋势.
当英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum)下周在旧金山召开时,搭载Windows 8系统并由英特尔最新器件提供支持的设备将成为重头戏.
虽然新版Windows发布通常会提升电脑销售,但分析师预计这次的提振作用可能不会很大.
在这次信息技术峰会上,英特尔料将展示采用最近推出的Ivy Bridge处理器的Ultrabook笔记型电脑,以及可以拆下键盘,萤幕当作平板电脑使用的混合型装置.
英特尔的下一代PC处理器,代码为Haswell,也是焦点所在,高层主管吹捧其功耗表现有所改善,可以让未来的笔电有更长的续航时间.
英特尔表示,如今其预期第三季营收为132亿美元,上下加减3亿美元,原先预估营收为138-148亿美元.
分析师平均预估为142亿美元.该公司将在10月公布第三季财报.
英特尔周五表示,全年资本支出料将不及先前预估的121-129亿美元.
该公司预估第三季毛利为62%,加减1个百分点,低於原先预估的约63%.
英特尔股价周五收跌3.6%至24.19美元.(完)
--编译 侯向明/王兴亚/戴素萍;审校 张涛
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