焦点：英特尔调降第一季营收预期 因PC台式机需求疲弱

路透3月12日 - 由于小企业推迟升级个人电脑(PC)，芯片(晶片)生产巨擘英特尔(Intel Corp)(INTC.O)将第一季营收预估大砍将近10亿美元，其股价也随之跌逾5%。

对PC台式机进行更新换代的企业少于英特尔的预估，因此该公司芯片的市场需求也较疲弱。英特尔还提到宏观经济和汇率环境“具有挑战性”，特别是在欧洲市场。

“宏观经济形势没有强劲到足以使人们按惯常方式升级PC，” Topeka Capital Markets分析师Suji De Silva说。

英特尔公司表示，预计第一季营收为128亿美元，上下浮动3亿美元，比之前预估下修约7%。此前预估为137亿美元，上下浮动5亿美元。

英特尔尽管占据PC芯片市场的主导地位，但近几年面对智能手机日益受欢迎的局面，其调整速度还是慢于高通(Qualcomm Inc)(QCOM.O)等竞争对手。

当微软(MSFT.O)去年4月份停止对其Windows XP操作系统的支持后，英特尔曾预计中小型企业的需求会反弹，但这种情况并未发生。

Summit Research的分析师Srini Sundararajan称，企业和消费者对他们的旧PC电脑采取“只要不坏就不升级”的态度。

根据BlueFin Research Partners，第一季度全球PC发货量将为7,500万-7,600万台，较前季下降8-9%。

英特尔与微软结成的历史性“维特尔(Wintel)”联盟曾带来惊人的高利润率。英特尔现在一直在为“2合1电脑”等设备制造芯片，试图借此抵消PC更新速度放缓的影响。2合1电脑兼具笔记本电脑和平板电脑的功能。

英特尔称，其毛利润率区间的中点仍为60%，上下浮动几个百分点。

英特尔收跌4.73%，报30.80美元。微软收跌2.29%，报41.02美元。

全球最大的半导体生产设备制造商ASML Holding(ASML.O)收跌1.76%，至104.80美元。(完)

(编译 郑茵/汪红英；审校 杜明霞)

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