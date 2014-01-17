英特尔第四季获利逊于预期 财测乏善可陈

路透旧金山1月16日 -英特尔(INTC.O)第四季获利略逊于预期，因伺服器(服务器)支出疲弱，且公司对第一季营收展望乏善可陈，未能驱散外界对个人电脑(PC)业放缓的担忧。

英特尔周四表示，公司高估其数据中心客户的支出回升程度，亦指受到美国政府政治僵局影响。

在12月当季，英特尔PC营收表现平平，略好于公司预期。

微软(MSFT.O)计划在4月停止对WindowsXP作业系统的支援，这令人期盼一些企业会将员工的电脑进行更新换代。不过英特尔首席财务官史密斯(Stacy Smith)称，Windows的更新对当季影响甚微。

与平板电脑和智能手机市场相较之下，个人电脑的销售越发惨淡，不过一些分析师认为，该产业缓慢走下坡，可望给予英特尔休整喘息的空间，该公司正努力研发更适用于移动设备的处理器。

该公司亦押注高阶服务器(伺服器)芯片的销售将帮助抵销个人电脑(PC)营收减少，因智能手机普及化创造数据中心的需求，以提供影音及社群媒体等服务。

不过第四季服务器芯片销售成长8%的增幅低于英特尔及部份分析师的预期。

“第四季获利组成中，数据中心相关销售再度令人感到失望，”Evercore分析师Patrick Wang表示。“投资人预期非常稳健的上扬。”

英特尔预估3月止的第一季营收为128亿美元，加减5亿美元。分析师的平均预期为127.9亿美元。

英特尔在转型生产智能手机及平板电脑处理器的脚步缓慢，如今市场由高通(QCOM.O)及三星电子(005930.KS)等业者主导。

其核心市场则正在萎缩。去年全球个人电脑出货减少10%，创下Gartner统计该数据以来最大的年度降幅。

**希望无穷**

史密斯认为英特尔没能实现第四季服务器芯片销售目标的部分原因在于，对于美国财政政策的看法不一。

他对分析师表示，“我们看到季末时在某些领域的某些用户，其订单出现逐渐减弱的情况，我们认为这是由政府关门和债务上限不确定性所导致的。”

但史密斯也指出，一些新的电脑设备，比如拥有可拆式屏幕的电脑等新设计产品，有着潜在的增长动力。

“个人电脑市场比我们设想的要更为强劲，”史密斯对路透表示。“现在推动个人电脑发展的是我们一直以来在研究的创新形式因素。”

在上周拉斯维加斯举办的消费者电子产品展览会上，英特尔首席营运长克兰尼克(Brian Krzanich)展示了几款可穿戴式设备，包括能监控心律的耳机。

但行业观察人士认为，智能服装还没到在消费者中引起轰动的程度，不太可能弥补英特尔由于电脑市场萎缩而失去的业务。

英特尔第四季净利26亿美元，或每股盈余(EPS)0.51美元，上年同期分别为25亿美元和0.48美元。该芯片制造商努力克服个人电脑(PC)行业不断萎缩的局面，并从更多服务器需求中获得支撑。

据汤森路透I/B/E/S，华尔街分析师之前平均预估EPS为0.52美元。

英特尔周四在声明中称，第四季营收为138亿美元，上年同期为125亿美元。而汤森路透I/B/E/S分析师之前预估为137.2亿美元。

英特尔股价周四盘后下跌3.5%，在Nasdaq市场常规交易中则收跌0.5%至25.61美元。

一名分析师认为第一季支出增加可能是需要担忧的一个因素。

“第一季盈利可能比华尔街预估的要少很多，”RBC资本市场的分析师Doug Freedman说。(完)

(编译 孙茉莉/张明钧/石冠兰/侯向明； 审校 龚芳/戴素萍/张涛)

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