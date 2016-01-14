英特尔第四季获利优于预期 但数据中心业务增长缓慢

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月14日 - 晶片巨擘英特尔(Intel)(INTC.O)公布的季度获利优于分析师预估，不过外界对其高盈利数据中心业务增长缓慢存疑，推动股价下滑。
英特尔股价周四盘后交易中大跌5.3%，此前在常规交易中收高2.6%，报32.74美元。
数据中心业务在截止12月26日的第四季营收较前季增加4%至43.1亿美元。该业务第三季营收则较第二季增加8%。
Jefferies在英特尔财报公布前称，分析师平均预期数据中心的营收为44.2亿美元。
英特尔主营个人电脑(PC)业务营收较上年同期减少约1%，至87.6亿美元。
英特尔第四季净利较上年同期的36.6亿美元降至36.1亿，每股盈余(EPS)持稳在0.74美元。第四季净营收由147.2亿美元增至149.1美元。
据研究机构Gartner，2015年第四季全球PC出货量出现连续第五季下滑。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计英特尔第四季EPS为0.63美元，营收为148亿美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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