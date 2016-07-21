英特尔第二季获利强劲 但数据中心业务增长放缓

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月20日 - 英特尔(Intel)(INTC.O)周三公布数据中心业务营收增长放缓，使好于预期的季度获利失色。
英特尔是全球最大的芯片制造商，股价盘后下跌3%。
由于企业需求疲软，数据中心部门的营收增长5%至40亿美元，但不及前季的增长9%，也未达到英特尔全年高于10%的增长目标。
“随着下半年开始，我们预计该业务的企业面企稳，云业务增长加快，”英特尔财务长Stacy Smith对分析师称。
英特尔已开始专注于利润更高的数据中心业务，以期能减少对不断放缓的个人电脑(PC)市场的依赖。
但据研究公司国际数据资讯(IDC)，当季全球PC出货量降幅小于预期，受美国的强劲表现提振。
英特尔公布第二季获利好于预期，因其削减成本的措施开始收到成效。该公司在4月宣布计划裁员1.2万，或占全球员工总数的11%。该公司称，裁员计划已完成了约一半。
该公司预计当前季度营收为149亿美元，高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的146.3亿美元。
英特尔第二季净利降至13.3亿美元或每股盈余0.27美元，上年同期分别为27.1亿美元或0.55美元。
当季盈利受到裁员计划相关的14.1亿美元一次性支出影响。
不计入一次性项目，英特尔第二季每股盈余为0.59美元，超过分析师预估的0.53美元。
净营收增加2.6%，至135.3亿美元，略低于分析师预估均值135.4亿美元。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英；审校 张荻)
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