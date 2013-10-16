焦点：英特尔季度财报喜忧参半 新型芯片推迟投产

路透旧金山10月15日 - 全球最大的芯片厂商英特尔(INTC.O)周二公布的第三季业绩略优于市场预期，但当前季度的营收展望则低于预期。同时英特尔警告，其新型Broadwell处理器可能推迟投产。

英特尔目前押注，电池续航性有所改善的现有Haswell PC处理器型号，将提振2013年剩余时间的营收。

但英特尔首席营运长克兰尼克在周二公布财报后的电话会议上对记者表示，由于技术问题，Broadwell芯片的生产准备工作却比预期进度落后了大约三个月。这种芯片将取代Haswell。

他说，采用14纳米工艺的Broadwell芯片在明年第一季以前不会投产。这种工艺领先于竞争对手。

“我们和(制造)伙伴渴望向市场推出Broadwell，”克兰尼克表示，“这只是在计划进度上出现的一点小问题。”

英特尔首席财务官史密斯(Stacy Smith)表示，处理器推迟生产并不会影响第四季毛利率，也不会影响英特尔产品线的竞争力。

他对路透说，“我们对于推迟投产一个季度并不满意，但这确实显示出解决这些问题有多么困难。”

从历史上来看，英特尔的优势大多数来源于其全球最新进的芯片制造技术，领先竞争对手大约两年时间。

FBR的分析师Chris Rolland说，Broadwell的延迟几乎不会对英特尔的销售构成影响。但他补充称，投资者对英特尔在技术面遭遇困难的任何暗示都很敏感。

随着消费者越来越青睐平板电脑和智能手机，英特尔正艰难应对其核心个人电脑(PC)市场的下滑，同时努力开发低耗能的移动设备产品。

由于PC行业的放缓，英特尔亦下调其2013年资本支出目标至108亿美元，上下浮动3亿美元。而之前的目标为110亿美元，上下浮动5亿美元。

自从5月掌舵以来，克兰尼克推动英特尔改善在移动设备芯片上的表现。该公司最近就发布了一系列针对可穿戴设备的超小型芯片。

英特尔主导着PC行业，但在生产针对智能手机和平板电脑等低耗能移动设备芯片方面，步伐缓慢。

克兰尼克曾承诺，英特尔新型Bay Trail移动设备芯片将应用于众多的平板电脑产品；但目前仍不清楚该公司的进展情况，以及该移动芯片对公司毛利率的影响有多大。

一些分析师相信，PC产业的困境已经冲击到英特尔股价。该公司股价在2013年上涨约14%，不及标普500指数同期上涨20%的表现。

英特尔目前以预期获利计算的市盈率为12倍，仅略低于竞争对手高通(QCOM.O)的14倍。

该公司表示，第三季毛利率为62.4%，并预估第四季毛利率降至61%。分析师原先估计第三季和第四季的毛利率分别为60.92%和60.98%。

英特尔第三季净利为29.5亿美元，合每股盈余(EPS)为0.58美元；上年同期分别为29.7亿美元和0.58美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预估EPS为0.53美元。

营收为134.8亿美元，较上年同期的134.6亿美元变动甚微。英特尔并预计第四季营收为137亿美元，上下浮动5亿美元。

分析师此前估计英特尔第三季营收为134.63亿美元，第四季增至140.04亿。

英特尔股价周二在美股盘后交易中下跌2.31%，此前在Nasdaq市场收低0.26%报23.39美元。(完)

(编译/审校 张涛/侯向明/徐文焰)

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