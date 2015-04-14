英特尔财测符合市场预期 今年将大砍资本支出

路透4月14日 - 美国芯片巨擘英特尔(INTC.O)公布的财测基本与华尔街预期一致，并暗示今年将大砍资本支出，公司股价盘后劲扬。

英特尔此次营收预估比上个月有大幅下降，投资者对公司未公布更多的坏消息松了一口气。个人电脑(PC)需求萎缩让公司处境艰难。

FBR资本市场的分析师Christopher Rolland表示，“英特尔的状况比人们担心的要好一些。支出、利息收益和税务方面的改善缓解了获利受到的影响。”

英特尔预计本季营收为132亿美元，上下浮动5亿美元，这是以其个人电脑芯片需求改善和数据中心业务持续强劲的预期为基础。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔本季度营收料为135.1亿美元。

英特尔预计全年营收将持平，这与华尔街预估一致。

“我认为尽管第一季度较为疲弱，但全年财测较上年持平，对于一个稳定的PC市场环境具有支持作用，”Topeka Capital Markets分析师Suji Desilva说。

英特尔表示，将把2015年资本支出从100亿美元削减至87亿美元。分析师认为这一削减行动应会改善公司的自由现金流。

英特尔股价盘后上涨2%至32.05美元。

英特尔公布截止于3月28日的第一季营收为128亿美元，较上年同期持平，略低于分析师预测的129亿美元。

该公司3月时将第一季营收预估调降约10亿美元至128亿美元，称使用其芯片产品的PC市场需求疲弱。

该公司公布第一季录得净利19.9亿美元，合每股盈余0.41美元，高于上年同期的19.3亿美元和0.38美元。分析师预估每股盈余为0.41美元。

公司首次将PC业务和亏损的移动业务业绩合并起来公布。分析师批评这种做法，称降低了透明度，特别是移动业务的透明度。英特尔最近四个季度的获利均高于预期。

在飞速成长的智能手机市场，英特尔落后于竞争对手高通(QCOM.O)和ARM HoldingsARM.L。

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(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 于春红/张涛)

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