美股业绩：英特尔首季净利回落，但超过分析师预期

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透旧金山4月15日 - 晶片业巨擘英特尔 首季净利下滑，受累于个人电脑需求减少，但净利超过分析师预期。
英特尔报告，首季净利为19.47亿美元，合每股0.38美元，上年同期为净利20.45美元，合每股0.40美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股收益0.37美元。
英特尔在周二的声明中称，首季营收为127.6亿美元，上年同期为125.8亿美元。分析师预期为128.14亿美元。
英特尔预期，截至6月的第二季营收为130亿美元，加减5亿美元。分析师的平均预期为129.57亿美元。
英特尔还预计，2014会计年度全年毛利润率为61%，加减几个百分点，较公司之前的预期高1个百分点。
英特尔股价盘后急升1.74%。常规交易时段在Nasdaq市场收涨0.8%，报26.77美元。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。