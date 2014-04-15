美股业绩：英特尔首季净利回落，但超过分析师预期

路透旧金山4月15日 - 晶片业巨擘英特尔 首季净利下滑，受累于个人电脑需求减少，但净利超过分析师预期。

英特尔报告，首季净利为19.47亿美元，合每股0.38美元，上年同期为净利20.45美元，合每股0.40美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股收益0.37美元。

英特尔在周二的声明中称，首季营收为127.6亿美元，上年同期为125.8亿美元。分析师预期为128.14亿美元。

英特尔预期，截至6月的第二季营收为130亿美元，加减5亿美元。分析师的平均预期为129.57亿美元。

英特尔还预计，2014会计年度全年毛利润率为61%，加减几个百分点，较公司之前的预期高1个百分点。

英特尔股价盘后急升1.74%。常规交易时段在Nasdaq市场收涨0.8%，报26.77美元。(完)