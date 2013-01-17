更新版-美股业绩: 英特尔第四季业绩下降,第一季季营收预期低于市场预估

(新增分析师评论)

路透旧金山1月17日 - 晶片巨擘英特尔 发布的当季营收预期略低于预估,但毛利润率预估令市场感到满意.目前个人电脑(PC)行业销量下降,而且消费者转而购买平板电脑和智能手机.

个人电脑生产商无法止住销售下滑的势头,因消费者暂缓更新手提电脑,转而购买移动性更强的电子产品.

期待已久的微软 Windows 8操作系统10月上市以来,使手提电脑也具备了触屏功能,但未能带动英特尔和其他很多个人电脑生产商希望看到的销售反弹.

"营收恐怕难有起色,但利润率和支出控制将使获利保持稳定,"Williams Financial分析师Cody Acree称,"如果在一个多数人预计将持平至下滑的行业,你能持平,我认为这或许就是成功."

英特尔预计每一季毛利率为58%,加减两个百分点.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期第一季毛利率约为56%.

英特尔预计2013年毛利率为60%,加减几个百分点.分析师平均预计为59%.

英特尔预计2013年资本支出将为130亿美元,加减5亿美元,超过分析师的预期.

英特尔第四季营收为135亿美元,上年同期为139亿美元.分析师此前预估为135.3亿美元.

该公司预估首季营收为127亿美元,加减5亿美元.分析师预估其为129.1亿美元.

英特尔第四季净利为25亿美元,合每股盈余(EPS)0.48美元,上年同期分别为34亿美元和每股0.64美元.

在周四盘后交易中,英特尔股价上涨1.85%,此前在Nasdaq常规交易大幅收高2.58%,报22.68美元.(完)