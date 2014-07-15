美股业绩：英特尔第三季营收预估超分析师预期，股价盘后攀升

路透旧金山7月15日 - 美国芯片业巨擘英特尔 发布的第三季营收预估超过分析师预期，暗示个人电脑行业萎缩的势头可能已止住。

英特尔股价在盘后交易中劲扬3.9%，该股在Nasdaq市场收报31.71美元，上扬0.70%。

英特尔在周二发布的声明中称，预计第三季营收为144亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，该公司第三季营收为140亿美元。

该公司还表示，预计全年营收增长约5%，“略高于之前的预期。”

英特尔称，第二季营收为138亿美元，上年同期为128亿美元。该公司6月上修第二季度营收预估至137亿美元，加减3亿美元，因企业用个人电脑需求强于预期。

英特尔第二季净利为28亿美元，合每股0.55美元，上年同期净利为20亿美元，合每股0.39美元。