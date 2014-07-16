修正-更新版1-美股业绩：英特尔称个人电脑行业走过低谷

(更正：内文第三段补上漏字...部份因看好"全"球个人电脑需求低迷已走过低谷)

路透旧金山7月15日 - 英特尔(Intel) 认为个人电脑业已度过移动设备对其最严重的打击。

公司周二对第三季营收的预测高于市场预期，推动其股价在盘后大涨4%。

个人电脑行业龙头企业微软 和英特尔股价攀升至十年高位，部分因看好全球个人电脑需求低迷已走过低谷。苹果 于四年前推出iPad后，个人电脑需求开始低迷。

“个人电脑业已企稳，”英特尔首席财务官史密斯(Stacy Smith)在公司公布财报后对路透表示。他预计中国等发展中国家消费者需求将开始回升，就像最近美国的趋势。

IDC数据显示，自2010年末iPad问世到2013年末，全球PC年出货量共下滑12%。

英特尔现预计，该市场复苏将提振公司全年营收增长约5%，略高于之前的预测。

英特尔首席执行官(CEO)克兰尼克(Brian Krzanich)在电话会议上对分析师表示，企业更新电脑的需求增大，这种状况将至少持续到2014年底。

同样是在周二，英特尔将股票回购计划增加200亿美元，在本季计划回购约40亿美元的股票，突显公司对业务好转以及越来越多带有可拆装键盘和屏幕的“二合一”产品抱有信心。

英特尔发布的声明中称，预计第三季营收为144亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，该公司第三季营收为140亿美元。

第二季时英特尔PC事业营收增长6%，对毛利率贡献颇大的数据中心部门营收跳涨19%。

英特尔希望在原有PC业务的基础上进一步涉足智能手机芯片(晶片)和平板电脑业务，但进展不大。该公司表示，手机和通信事业第二季营收下滑83%至5,100万美元，录得营业亏损11.2亿美元。

英特尔称，第二季营收为138亿美元，上年同期为128亿美元。该公司6月上修第二季度营收预估至137亿美元，加减3亿美元，因企业用个人电脑需求强于预期。

英特尔第二季净利为28亿美元，合每股0.55美元，上年同期净利为20亿美元，合每股0.39美元。

英特尔股价在Nasdaq市场收高0.70%报31.71美元。(完)