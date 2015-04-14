美股业绩：英特尔预计当前季度营收跳升3%，盘后股价劲扬

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透4月14日 - 美国晶片巨擘英特尔 周二预计当前季度营收跳升3%，因预计个人电脑晶片需求复苏及数据中心业务持续强劲。
英特尔盘后股价劲扬3%，报32.42美元。
在截至3月28日的会计年度首季中，英特尔净利增至19.9亿美元，或每股盈利0.41美元，上年同期为0.38美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计英特尔首季每股盈利0.41美元。
此次为英特尔首次公布个人电脑和处于亏损的移动业务整合业绩，之前四季该公司的盈利均优于预期。
分析师批评公布整合业绩限制了透明度，特别是其移动业务。
在快速增长的智能电话市场，英特尔的表现一直落后于高通 和ARM Holdings Plc 等同业。苹果 的iPhone 6使用的就是英国ARM生产的处理器。
英特尔预计当前季度营收为132亿美元，加减5亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该季度营收为135.1亿美元。
英特尔首季营收为128亿美元，持平于上年同期，但略低于分析师预估均值129亿美元。
该公司在3月下调首季营收预估近10亿美元，指因使用其晶片的个人电脑需求疲弱。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)