美股业绩：英特尔预计当前季度营收跳升3%，盘后股价劲扬

路透4月14日 - 美国晶片巨擘英特尔 周二预计当前季度营收跳升3%，因预计个人电脑晶片需求复苏及数据中心业务持续强劲。

英特尔盘后股价劲扬3%，报32.42美元。

在截至3月28日的会计年度首季中，英特尔净利增至19.9亿美元，或每股盈利0.41美元，上年同期为0.38美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计英特尔首季每股盈利0.41美元。

此次为英特尔首次公布个人电脑和处于亏损的移动业务整合业绩，之前四季该公司的盈利均优于预期。

分析师批评公布整合业绩限制了透明度，特别是其移动业务。

在快速增长的智能电话市场，英特尔的表现一直落后于高通 和ARM Holdings Plc 等同业。苹果 的iPhone 6使用的就是英国ARM生产的处理器。

英特尔预计当前季度营收为132亿美元，加减5亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该季度营收为135.1亿美元。

英特尔首季营收为128亿美元，持平于上年同期，但略低于分析师预估均值129亿美元。