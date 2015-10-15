美国个股：英特尔下调数据中心业务增长预估，但分析师预计明年将反弹

路透10月14日 - 英特尔(Intel) 下调了旗下利润可观业务--数据中心用芯片(晶片)生产业务的增长预估，这可能让投资者感到失望，但分析师预计该业务明年料将反弹，因云服务用户不断增多。

对英特尔而言，要想减少对个人电脑(PC)市场的依赖，扩大数据中心业务至关重要，因此该公司今年稍早收购了Altera 。

英特尔周二表示，随着企业纷纷削减支出，该公司的数据中心业务2015年增幅料将达两位数区间低端，低于稍早预期的15%。

研究公司Gartner在6月称，全球在数据中心系统方面的信息技术(IT)支出料将下降3.8%至1,420亿美元，受美元走强影响。

截止9月26日的第三季，数据中心部门营收占英特尔总营收的约29%。分析师预计2017年时该比例将升至40%左右。