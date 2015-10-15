美国个股：英特尔下调数据中心业务增长预估，但分析师预计明年将反弹

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透10月14日 - 英特尔(Intel) 下调了旗下利润可观业务--数据中心用芯片(晶片)生产业务的增长预估，这可能让投资者感到失望，但分析师预计该业务明年料将反弹，因云服务用户不断增多。
对英特尔而言，要想减少对个人电脑(PC)市场的依赖，扩大数据中心业务至关重要，因此该公司今年稍早收购了Altera 。
英特尔周二表示，随着企业纷纷削减支出，该公司的数据中心业务2015年增幅料将达两位数区间低端，低于稍早预期的15%。
研究公司Gartner在6月称，全球在数据中心系统方面的信息技术(IT)支出料将下降3.8%至1,420亿美元，受美元走强影响。
截止9月26日的第三季，数据中心部门营收占英特尔总营收的约29%。分析师预计2017年时该比例将升至40%左右。
英特尔股价周三收涨2.37%，报32.80美元。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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