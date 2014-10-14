焦点：英特尔第四季营收预期乐观 因个人电脑需求反弹

路透旧金山10月14日 - 英特尔(INTC.O)预计其本季营收超过预期，称在假日季来临之前，在个人电脑需求反弹的同时，供应链状况也良好。

苹果(AAPL.O)四年前推出iPad之后，全球个人电脑需求开始下滑趋势，但最近几个月已经企稳，其中部分原因在于企业为员工更换老旧的笔记本电脑。

英特尔周二在一份声明中称，芯片需求状况良好。

“全球个人电脑供应链状况良好，基于对第四季零售周期的预期，目前库存水平适当。”

个人电脑(PC)产业复苏推动英特尔股价在2014年累计上涨了24%，成为表现最好的道琼工业指数成分股。

“关键要看明年。PC市场能否变得更加健康、稳定，”Ascendiant Capital分析师Cody Acree表示，“我认为企业更新电脑的周期基本上在2014年年底结束，明年PC产业将重归逐年温和下滑的状态。”

英特尔周二发布的财报，是本业绩期主要科技类公司发布的首份财报。总部设在亚利桑那的Microchip (MCHP.O)上周四发布预警称，中国的疲弱需求将很快影响到整个芯片行业，该警告导致芯片类股全线下跌。

英特尔称，第四季毛利率或将从第三季的65%降至64%。

英特尔从个人电脑向智能手机芯片领域扩展，但所取得的进展很小，一直处在大举支出以追赶高通(QCOM.O)的状态。

英特尔称，其第三季移动和通讯部门营业亏损10.4亿美元，营收100万美元，反映出英特尔支付补贴来说服平板电脑厂商采用其芯片。

英特尔第三季净利33.2亿美元，或每股盈余(EPS)0.66美元，高于上年同期的29.5亿美元和0.58美元。分析师平均预期EPS为0.65美元。

英特尔周二在一份声明中称，第三季营收146亿美元，比上年同期增长8%。英特尔表示，预计第四季营收达到147亿美元，加减5亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第三季营收为144.4亿美元，第四季营收144.8亿美元。

英特尔股价在盘后交易中涨2.05%，常规交易时段收升2.13%至32.14美元。(完)

(编译 李爽/王颖 审校 张涛)

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