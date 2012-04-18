英特尔营收展望超越市场预期

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 每股盈余超越预估
* 营收展望优於市场预期
* 股价盘後下跌
路透4月17日电---美国晶片大厂英特尔(INTC.O)公布高於市场预期的营收预估,因在平板电脑和其他行动设备日益兴盛的情况下,个人电脑需求仍旧活力不减.
但在消息公布後,已经习于英特尔超越预期表现的投资人抛售该公司股票.英特尔股价今年以来已大涨17%.
欧洲和美国经济不稳定,再加上消费者日益偏好平板,以及先前泰国洪灾造成的硬碟供应短缺,均对个人电脑产业造成冲击.
尽管如此,中国和其他新兴国家的需求协助支撑了个人电脑成长,受云端服务兴起的激励,英特尔的伺服器业务也表现亮眼.
"由於营收仍略优於预期,目前看来平板电脑造成的冲击似乎不明显.个人电脑(PC)市场仍非常好,"里昂证券分析师Srini Pajjuri说.
研调机构Gartner上周表示,虽然美国市场表现疲弱,第一季全球PC出货仍较上年同期成长1.9%.此数据优於Gartner先前预估的下滑1.2%.
英特尔为了守住其在PC市场的地位,大举宣传全新等级、可瞬间开机的超薄笔记型电脑"ultrabooks",配备了iPAD及其他平板电脑具有的科技时尚,希望藉此和苹果(AAPL.O)Macbook Air之类的对手相抗衡.
英特尔即将推出的PC处理器Ivy Bridge,料将可提振该公司今年稍後的营收.微软(MSFT.O)也将在今年稍晚时将推出Windows 8操作系统.
英特尔在智慧手机和平板电脑难以站稳一席之地,这两个领域中广泛使用的是根据ARM HoldingsARM.L高效能晶片所设计的处理器.
不过近来情况似乎略有改变,英特尔宣布一些即将上市的智慧手机将使用其最新款的处理器.
许多投资人等着看这些新手机被消费者接纳的程度,才会断定英特尔是想在行动市场玩真的.不过有关英特尔将成手机市场一方霸主的预期,已经在最近数月推动其股价上涨.
英特尔表示,当前季度的营收料为136亿美元,上下浮动为5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为134.5亿美元.
在英特尔公布业绩前,一些分析师表示,看好英特尔业绩将优於分析师预估.
**面临新的竞争**
英特尔股价今年以来累计上涨17%,目前市盈率为11倍.
期待已久的Windows 8操作系统料促使个人电脑(PC)销量猛增,但这将是微软第一套可支援ARMARM.L芯片的Windows系统,而ARM正是英特尔的死对头.
英特尔在低端PC方面可能面临英伟达(Nvidia)(NVDA.O)和高通(Qualcomm)(QCOM.O)等新对手的竞争.
英特尔表示,第一季营收为129亿美元,高於上年同期的128.5亿美元,且略高於市场原先预期的128.5亿美元.
第一季公认会计原则(GAAP)净利为27.4亿美元,低於上年同期的31.6亿美元.
英特尔第一季GAAP每股盈利为0.53美元,高於预期的0.50美元.
英特尔预计第二季非GAAP毛利润率为63%,预测误差上下2个百分点.
尽管前景相对乐观,但英特尔股价在盘後下跌2.81%,该股在Nasdaq常规交易时段收升0.23%,至28.47美元.(完)
--编译 王冠中/李婷仪/王兴亚;审校 张荻/蔡美珍
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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