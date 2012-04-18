英特尔营收展望超越市场预期

* 每股盈余超越预估

* 营收展望优於市场预期

* 股价盘後下跌

路透4月17日电---美国晶片大厂英特尔(INTC.O)公布高於市场预期的营收预估,因在平板电脑和其他行动设备日益兴盛的情况下,个人电脑需求仍旧活力不减.

但在消息公布後,已经习于英特尔超越预期表现的投资人抛售该公司股票.英特尔股价今年以来已大涨17%.

欧洲和美国经济不稳定,再加上消费者日益偏好平板,以及先前泰国洪灾造成的硬碟供应短缺,均对个人电脑产业造成冲击.

尽管如此,中国和其他新兴国家的需求协助支撑了个人电脑成长,受云端服务兴起的激励,英特尔的伺服器业务也表现亮眼.

"由於营收仍略优於预期,目前看来平板电脑造成的冲击似乎不明显.个人电脑(PC)市场仍非常好,"里昂证券分析师Srini Pajjuri说.

研调机构Gartner上周表示,虽然美国市场表现疲弱,第一季全球PC出货仍较上年同期成长1.9%.此数据优於Gartner先前预估的下滑1.2%.

英特尔为了守住其在PC市场的地位,大举宣传全新等级、可瞬间开机的超薄笔记型电脑"ultrabooks",配备了iPAD及其他平板电脑具有的科技时尚,希望藉此和苹果(AAPL.O)Macbook Air之类的对手相抗衡.

英特尔即将推出的PC处理器Ivy Bridge,料将可提振该公司今年稍後的营收.微软(MSFT.O)也将在今年稍晚时将推出Windows 8操作系统.

英特尔在智慧手机和平板电脑难以站稳一席之地,这两个领域中广泛使用的是根据ARM HoldingsARM.L高效能晶片所设计的处理器.

不过近来情况似乎略有改变,英特尔宣布一些即将上市的智慧手机将使用其最新款的处理器.

许多投资人等着看这些新手机被消费者接纳的程度,才会断定英特尔是想在行动市场玩真的.不过有关英特尔将成手机市场一方霸主的预期,已经在最近数月推动其股价上涨.

英特尔表示,当前季度的营收料为136亿美元,上下浮动为5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为134.5亿美元.

在英特尔公布业绩前,一些分析师表示,看好英特尔业绩将优於分析师预估.

**面临新的竞争**

英特尔股价今年以来累计上涨17%,目前市盈率为11倍.

期待已久的Windows 8操作系统料促使个人电脑(PC)销量猛增,但这将是微软第一套可支援ARMARM.L芯片的Windows系统,而ARM正是英特尔的死对头.

英特尔在低端PC方面可能面临英伟达(Nvidia)(NVDA.O)和高通(Qualcomm)(QCOM.O)等新对手的竞争.

英特尔表示,第一季营收为129亿美元,高於上年同期的128.5亿美元,且略高於市场原先预期的128.5亿美元.

第一季公认会计原则(GAAP)净利为27.4亿美元,低於上年同期的31.6亿美元.

英特尔第一季GAAP每股盈利为0.53美元,高於预期的0.50美元.

英特尔预计第二季非GAAP毛利润率为63%,预测误差上下2个百分点.

尽管前景相对乐观,但英特尔股价在盘後下跌2.81%,该股在Nasdaq常规交易时段收升0.23%,至28.47美元.(完)

--编译 王冠中/李婷仪/王兴亚;审校 张荻/蔡美珍

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