三星新款平板电脑将采用英特尔微处理器--消息人士

路透旧金山5月30日 - 熟知相关计划的消息人士向路透表示，三星电子(005930.KS)已经选择在新一代高端安卓（Android）平板电脑上使用英特尔(INTC.O)微处理器，对于苦于在移动设备市场站稳脚跟的英特尔而言是一重要里程碑。

消息人士周四向路透指出，三星已经选择将英特尔的Clover Trail+移动设备芯片安装在至少一款的Galaxy Tab 3 10.1寸平板电脑上。由于相关细节尚未公开，消息人士要求匿名。

三星先前畅销的移动设备上多采用ARM Holdings ARM.L设计的省电芯片。之前只有在采用微软(MSFT.O)Windows系统的"ATIV"平板电脑上使用英特尔芯片，该产品的市场要远小于采用谷歌(GOOG.O)Android系统的设备。

上述消息人士及另一熟知相关事件的消息人士指出，三星将会在6月20日伦敦的发表会上推出运用英特尔芯片的新款ATIV平板电脑，目前尚不清楚Galaxy平板电脑是否会在同一场发表会上登台。

目前尚不清楚三星电子是否计划推出搭载其他公司开发、或者是自身开发的其他版本的10寸Galaxy Tab。

三星电子一发言人拒绝置评，英特尔一发言人亦不愿表示意见。

三星采用英特尔Clover Trail+芯片的消息最早是在上周由VentureBeat及其他博客所披露。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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