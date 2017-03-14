焦点：英特尔将收购无人驾驶技术公司Mobileye 改写该领域版图

路透耶路撒冷/底特律3月13日 - 全球最大的电脑芯片制造商英特尔(INTC.O)周一同意以153亿美元收购以色列无人驾驶技术公司Mobileye(MBLY.N)，在研发汽车无人驾驶系统和部件领域，将与对手英伟达(Nvidia)(NVDA.O)和高通(QCOM.O)直接展开竞争。

这项交易将帮助英特尔跻身汽车供应商前列，此时该公司正在减轻对核心半导体业务的侧重程度。此举还将使得全球汽车生产商和供应商收购无人驾驶技术的竞争升级，可能为本就过热的无人驾驶技术初创企业估值再添一把火。

这是一笔重大的赌注。高盛去年预计，高级驾驶辅助系统和无人驾驶汽车的市场规模将从2015年的约30亿美元，升至2025年的960亿美元，到2035年进一步跃升至2,900亿美元。

英特尔目前为止尚未大举进军这个领域，不过它已至少投资六家开发无人驾驶系统部件的初创公司，从机器人到感应器都有。

收购Mobileye或将明显扩大英特尔在无人驾驶技术领域的角色，涵盖更多领域，包括相机、感应芯片、车载网络、道路地图、机器学习、云端软件、以及数据融合与管理。

“这是(英特尔)极少涉足的领域--汽车市场，所以这是一次大好机会，让他们进入这个增长潜力极大的市场，”Loop Capital Markets分析师Betsy Van Hees说。

“Mobileye的技术非常关键...而这个价码似乎也颇合理。”她说。

每股63.54美元的现金出价，较Mobileye周五收盘价47美元溢价33%左右，但低于其2015年8月所触及的史上最高收盘价64.14美元。

该交易还可能对其它自驾零部件供应商的角色产生影响，包括电子地图公司Here，以及从Alphabet旗下谷歌(GOOGL.O)到中国互联网巨头百度(BIDU.O)等科技企业。

Mobileye股价收盘暴涨28.2%至60.62美元，英特尔股价则下跌2.1%。与这两家企业都有合作关系的系统集成商德尔福(Delphi Automotive PLC)(DLPH.N)股价收高4.0%。

英特尔会将其自驾团队与Mobileye的运营团队进行整合，整合后的团队由来自以色列的Mobileye董事长Amnon Shashua经营。

Mobileye向二十多家汽车制造商提供安装在驾驶辅助系统所用的集成相机、芯片及软件，而驾驶辅助系统可谓发展自驾车的基础。

Mobileye创立于1999年，在全球驾驶辅助和防撞系统市场上占到70%的份额。该公司拥有660名员工，去年经调整的净利为1.733亿美元。(完)