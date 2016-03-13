英特尔计划部分出售风险投资部门资产--彭博

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月11日 - 彭博新闻报导，全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔(INTC.O)正在考虑出售部分风险投资，资产价值可能最多达10亿美元。
彭博周五援引消息人士的话称，该公司正在与瑞银集团合作寻找买家。(bloom.bg/1MchnUb)
报导称，该投资组合由遍及全球的多家公司所组成，隶属于英特尔旗下企业风险创投部门--Intel Capital。
英特尔拒绝置评，亦未立即联系到瑞银对此发表评论。
消息人士对彭博称，英特尔对于出售资产持开放态度，整体出售或按地区或行业分类出售均可。消息人士并补充说，关于结构问题的讨论还在初步阶段。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。