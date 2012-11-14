英特尔与高通正磋商向夏普投资至多3亿美元--时事社

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 受一次性支出拖累

路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。