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国际财经 | 2012年 11月 14日 星期三 09:33 BJT

英特尔与高通正磋商向夏普投资至多3亿美元--时事社

路透东京11月14日电---日本时事通讯社周三援引匿名消息人士的话称,英特尔(INTC.O)和高通(QCOM.O)正磋商共同向身处困境的日本液晶显示器制造商夏普(6753.T)投资160-240亿日圆(2-3亿美元).

其他媒体亦援引匿名消息人士的话报导,英特尔就向夏普投资300-400亿日圆展开最後的谈判.

时事社称,夏普料将在本月底达成协议.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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