英特尔与高通正磋商向夏普投资至多3亿美元--时事社

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透东京11月14日电---日本时事通讯社周三援引匿名消息人士的话称,英特尔(INTC.O)和高通(QCOM.O)正磋商共同向身处困境的日本液晶显示器制造商夏普(6753.T)投资160-240亿日圆(2-3亿美元).
其他媒体亦援引匿名消息人士的话报导,英特尔就向夏普投资300-400亿日圆展开最後的谈判.
时事社称,夏普料将在本月底达成协议.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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