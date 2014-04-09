英特尔将关闭哥斯达黎加组装和测试业务 转至中国等地

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路旧金山透4月8日 -半导体大厂英特尔(Intel)(INTC.O)一名发言人周二表示，将关闭位于哥斯达黎加的组装和测试业务，并裁撤1,500个岗位。
关闭该处运营，是英特尔今年稍早宣布削减支出计划的一部分。该运营对哥斯达黎加的出口有很大贡献。英特尔一直在艰难应对个人电脑(PC)市场萎缩的现状，并进一步发展移动市场。
“将把那里关掉，整合到全球各地的其他运营中。”英特尔发言人Chuck Mulloy谈到哥斯达黎加的组装和测试业务时称。
Mulloy表示，未来两季英特尔将把1997年起就开始运作的哥斯达黎加Heredia组装和测试业务，移到中国、马来西亚及越南的现有运营中。
英特尔股价周二在美国Nasdaq市场收高1.60%，报26.91美元。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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